快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮婦參拜土地公坐倒路旁 暖警自掏腰包買早餐護送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

850042 0
張婦前往住家附近的土地公廟參拜祈福。不料返家體力透支坐倒在路旁。圖：讀者提供

農曆二月初二「頭牙」為土地公誕辰，桃園市平鎮區一名九旬張姓老婦人今(20)日上午獨自步行前往住家附近的土地公廟參拜祈福。不料返家體力透支坐倒在路旁，所幸平鎮分局員警適時巡邏經過，發揮「現代土地公」的護民精神，一路守護老婦人平安返家。

850043 0
警方發揮「現代土地公」的護民精神，一路守護老婦人平安返家。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，獨居在平鎮區復旦路的張姓老婦人，一早徒步至附近土地公廟參拜，卻因體力透支坐倒在路旁。員警巡邏發現老婦人面色蒼白、呼吸急促，立即停車上前關心，更自掏腰包至附近購買早餐，協助老婦人補充體力，並耐心陪伴、安撫其情緒。

經了解老婦人平日獨居，生活清苦，且長年茹素、信仰虔誠，今日為土地公誕辰，仍堅持外出參拜。員警初步檢視確認老婦人並無明顯外傷後，隨即透過警用系統查明其身分，以巡邏車親自護送返家，全程不離不棄。

老婦人對員警的熱心協助感激不盡，臨別前更笑著祝福「員警平安發財、吃到兩百歲！」這份來自土地公誕辰的溫馨插曲，也讓被暱稱為「現代土地公」的員警，在這個特別的日子裡，用行動給了這個稱號最好的詮釋。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦參拜土地公坐倒路旁 暖警自掏腰包買早餐護送返家

早餐 警察 土地公

延伸閱讀

台中北屯這家福德祠「頭牙」 1800顆壽桃、金元寶 求財人潮秒殺搶光

今天頭牙…土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店大排長龍

3月20日「做頭牙」準備好這數字銅板拜土地公 補滿財庫一整年

緊急！大園翁跌進田埂水道險失溫 三菓警即刻解圍

相關新聞

影／新莊工安意外！工人遭H型鋼梁重擊身軀 命危送醫

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救，詳情尚待後續調查。

影／高雄又傳毒駕肇事！男開車撞樓柱受傷 行人險遭殃

高雄市今天凌晨再發現毒駕肇事車禍，李姓男子駕駛轎車經過苓雅區武廟路，撞上路邊樓柱；車禍前1秒，正好有行人通過在路口，幸他車速不快，否則後果不堪設想。

板橋浮洲火車站驚傳意外！男子不明原因墜軌遭輾過當場死亡

新北市板橋浮洲火車站昨晚驚傳墜軌死亡意外。晚間8時31分1列區間車正要進站時，月台上1名年約60多歲男子不明原因墜軌，當場被列車輾過。救護人員到場救援，發現男子已明顯死亡。

八里教養院接駁車撞斷路燈桿 3住民受傷上救護車就醫

新北市立八里愛心教養院1輛接駁車今天上午載送住民要去淡水馬偕醫院回診時，途經八里療養院門口附近不慎撞斷水泥路燈桿，造成車上3名住民受傷，換乘救護車和專車送醫。

為300元！嘉義縣府停車場遭潑汽油縱火 警逮1清潔工

嘉義縣政府前地下停車場日前發生縱火案，一名清潔人員在樓梯間發現雜物起火並緊急撲滅，現場牆面留下燒焦及濃煙痕跡，警方獲報後展開調查，發現詹姓男子在燈會閉幕日刻意縱火，潑灑汽油引燃雜物，所幸火勢迅速控制，未釀成更大災害，將依公共危險罪嫌移送法辦。

黑夜山林只剩呼救回音 警消一句「把燈打開」成救命關鍵

1名70餘歲葉姓老婦昨天到南投中興新村登山時迷路，受困山區邊坡，入夜後一度傳出微弱呼救聲。警方與消防動員40餘人展開搜尋，歷經數小時在昏暗山林中循聲定位，成功將人救出送醫，幸好無生命危險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。