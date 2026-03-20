聽新聞
0:00 / 0:00
平鎮婦參拜土地公坐倒路旁 暖警自掏腰包買早餐護送返家
農曆二月初二「頭牙」為土地公誕辰，桃園市平鎮區一名九旬張姓老婦人今(20)日上午獨自步行前往住家附近的土地公廟參拜祈福。不料返家體力透支坐倒在路旁，所幸平鎮分局員警適時巡邏經過，發揮「現代土地公」的護民精神，一路守護老婦人平安返家。
宋屋派出所長鄒安晴表示，獨居在平鎮區復旦路的張姓老婦人，一早徒步至附近土地公廟參拜，卻因體力透支坐倒在路旁。員警巡邏發現老婦人面色蒼白、呼吸急促，立即停車上前關心，更自掏腰包至附近購買早餐，協助老婦人補充體力，並耐心陪伴、安撫其情緒。
經了解老婦人平日獨居，生活清苦，且長年茹素、信仰虔誠，今日為土地公誕辰，仍堅持外出參拜。員警初步檢視確認老婦人並無明顯外傷後，隨即透過警用系統查明其身分，以巡邏車親自護送返家，全程不離不棄。
老婦人對員警的熱心協助感激不盡，臨別前更笑著祝福「員警平安發財、吃到兩百歲！」這份來自土地公誕辰的溫馨插曲，也讓被暱稱為「現代土地公」的員警，在這個特別的日子裡，用行動給了這個稱號最好的詮釋。
本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦參拜土地公坐倒路旁 暖警自掏腰包買早餐護送返家
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。