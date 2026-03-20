張婦前往住家附近的土地公廟參拜祈福。不料返家體力透支坐倒在路旁。圖：讀者提供

農曆二月初二「頭牙」為土地公誕辰，桃園市平鎮區一名九旬張姓老婦人今(20)日上午獨自步行前往住家附近的土地公廟參拜祈福。不料返家體力透支坐倒在路旁，所幸平鎮分局員警適時巡邏經過，發揮「現代土地公」的護民精神，一路守護老婦人平安返家。

警方發揮「現代土地公」的護民精神，一路守護老婦人平安返家。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，獨居在平鎮區復旦路的張姓老婦人，一早徒步至附近土地公廟參拜，卻因體力透支坐倒在路旁。員警巡邏發現老婦人面色蒼白、呼吸急促，立即停車上前關心，更自掏腰包至附近購買早餐，協助老婦人補充體力，並耐心陪伴、安撫其情緒。

經了解老婦人平日獨居，生活清苦，且長年茹素、信仰虔誠，今日為土地公誕辰，仍堅持外出參拜。員警初步檢視確認老婦人並無明顯外傷後，隨即透過警用系統查明其身分，以巡邏車親自護送返家，全程不離不棄。

老婦人對員警的熱心協助感激不盡，臨別前更笑著祝福「員警平安發財、吃到兩百歲！」這份來自土地公誕辰的溫馨插曲，也讓被暱稱為「現代土地公」的員警，在這個特別的日子裡，用行動給了這個稱號最好的詮釋。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮婦參拜土地公坐倒路旁 暖警自掏腰包買早餐護送返家