為300元！嘉義縣府停車場遭潑汽油縱火 警逮1清潔工

嘉義縣政府前地下停車場日前發生縱火案，一名清潔人員在樓梯間發現雜物起火並緊急撲滅，現場牆面留下燒焦及濃煙痕跡，警方獲報後展開調查，發現詹姓男子在燈會閉幕日刻意縱火，潑灑汽油引燃雜物，所幸火勢迅速控制，未釀成更大災害，將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查指出，詹姓男子3月15日先前往附近加油站，以寶特瓶購買少量汽油後，下午6時許步行至地下停車場2號出口樓梯間，將汽油潑灑於雜物上並點火，隨即徒步逃離現場。因燈會閉幕日人潮眾多，詹男消失在人海中，又無使用交通工具，增加警方查緝難度。

警方成立專案小組擴大調閱周邊監視器，昨晚在台中市西屯區將其逮捕到案。據了解，詹男在燈會期間擔任清潔工，疑因與同事間金錢借貸糾紛心生不滿，他借給一名清潔女工300元，在最後一天還沒收到女工還錢。但詹嫌事後僅坦承一時興起點火，未明確說明動機。

警方另向家屬查證，指出詹嫌平日疑似有情緒問題，需服用鎮定藥物控制，但未持有精神障礙手冊。警方表示，詹男涉嫌在縣府底下停車場出口處縱火，但對事發細節交代不清，全案訊後依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建請檢方向法院聲請羈押，以釐清相關案情。

嘉義縣政府地下停車場日前遭縱火，疑似清潔工因金錢糾紛犯案。圖／聯合報系資料照