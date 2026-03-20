影／新莊工安意外！工人遭H型鋼梁重擊身軀 命危送醫

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救，詳情尚待後續調查。

初步了解，王姓工人當時在施工卸除H型鋼梁，過程中疑因接合固定結構斷裂，導致鋼梁壓力釋放向前彈開撞擊工人軀幹，先打到腹部接著又撞到後腦，傷勢非常嚴重，救護人員緊急將他送醫。詳細事故過程與肇因以勞檢處調查為準。

警方到場後拉設封鎖線管制事發現場，已完成初步採證及調查作業。後續將再針對現場負責人及相關人員製作筆錄，釐清事故發生原因及責任歸屬，另已通報新北市政府勞工局勞動檢查處，安排後續調查與處置。

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外事故，1名59歲工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹。消防隊救護人員獲報趕抵時，工人已無生命跡象，立刻送往衛福部台北醫院搶救。記者林昭彰／翻攝