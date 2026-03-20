快訊

CAPCOM STORE TAIPEI直擊卡普空限定商品！超大「鎮店之寶」是它、價格曝光

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：合理生活範圍

中油前執行長涉貪近3000萬！宣判前棄保潛逃 法院發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

黑夜山林只剩呼救回音 警消一句「把燈打開」成救命關鍵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

1名70餘歲葉姓老婦昨天到南投中興新村登山時迷路，受困山區邊坡，入夜後一度傳出微弱呼救聲。警方與消防動員40餘人展開搜尋，歷經數小時在昏暗山林中循聲定位，成功將人救出送醫，幸好無生命危險。

中興警分局指出，昨天下午2時許接獲報案，指葉姓老婦一早登山未歸且疑似迷途，分局長梁献堂立即率隊上山，結合消防、義消與民眾展開地毯式搜尋。由於山區地形起伏大、通訊不穩，雖可透過手機定位，但誤差明顯，搜救人員多次比對仍難鎖定位置，只能分區徒步深入山林搜尋。

入夜後山區能見度急遽下降，林間伸手不見五指，搜救人員一邊打著手電筒、一邊沿山徑喊「阿嬤！妳在哪裡？聽得到請回應！」山谷間不時傳來回音，卻難辨方向。就在搜救人員逐步往邊坡推進時，終於隱約聽見遠方傳來微弱聲音。

「阿嬤，我看不見妳，妳可以把手機手電筒打開嗎？」警消朝聲音來源大聲引導。黑暗中，一點微弱光芒忽隱忽現，成為關鍵線索。眾人循光靠近，發現老婦已跌落邊坡，卡在樹叢間動彈不得。

搜救人員小心翼翼接近，合力將老婦從邊坡拉回安全處，並立即補充水分、安撫情緒。由於地形陡峭狹窄，救援人員採接力方式撤離，先徒步攙扶至可通行處，再以機車載送至較寬路段，轉由汽車接駁下山，最後由救護車送往草屯佑民醫院治療。

院方表示，葉婦意識清楚，僅受驚嚇與輕微擦傷，無生命危險。家屬得知後趕赴醫院，對警消人員在黑夜中不放棄搜尋深表感謝。

梁献堂提醒，民眾登山應避免單獨行動，並攜帶照明、糧水與通訊設備，出發前告知親友行程；若不慎迷途，應保持冷靜、原地待援，並利用聲音與光源協助搜救人員定位，以確保安全。

葉姓婦人迷路受困多時，警消將人救出，送醫治療。圖／警方提供
葉姓婦人迷路受困多時，警消將人救出，送醫治療。圖／警方提供

70多歲葉姓婦人到中興新村登山迷路受困，警方搜索多時救出全身虛弱的婦人。圖／警方提供
70多歲葉姓婦人到中興新村登山迷路受困，警方搜索多時救出全身虛弱的婦人。圖／警方提供

葉姓婦人迷路受困多時，警方提供礦泉水，讓她補充水分。圖／警方提供
葉姓婦人迷路受困多時，警方提供礦泉水，讓她補充水分。圖／警方提供

葉姓婦人迷路受困多時，警方提供礦泉水，讓她補充水分。圖／警方提供
葉姓婦人迷路受困多時，警方提供礦泉水，讓她補充水分。圖／警方提供

老婦 登山

延伸閱讀

高雄父子墜谷1死1傷兒涉加工自殺 80歲父胃留農藥

緊急！大園翁跌進田埂水道險失溫 三菓警即刻解圍

驚險瞬間！台東婦欲跳海 MLB球探奮勇下海救人

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

相關新聞

影／高雄又傳毒駕肇事！男開車撞樓柱受傷 行人險遭殃

高雄市今天凌晨再發現毒駕肇事車禍，李姓男子駕駛轎車經過苓雅區武廟路，撞上路邊樓柱；車禍前1秒，正好有行人通過在路口，幸他車速不快，否則後果不堪設想。

板橋浮洲火車站驚傳意外！男子不明原因墜軌遭輾過當場死亡

新北市板橋浮洲火車站昨晚驚傳墜軌死亡意外。晚間8時31分1列區間車正要進站時，月台上1名年約60多歲男子不明原因墜軌，當場被列車輾過。救護人員到場救援，發現男子已明顯死亡。

影／北市男酒吧下班騎車沒戴安全帽 撞BMW噴飛亡畫面曝

台北市士林區昨天凌晨發生死亡車禍，在酒吧工作的24歲陳姓男子下班騎車返家卻沒戴安全帽，行經文林路與大東路口又沒注意車前路況，直直正面撞上BMW休旅車，撞擊力道大陳男當場彈飛倒地，經送醫搶救仍宣告不治。

影／3婦拋飛摔走道哀嚎 基隆市公車為閃車急煞車內影片曝

基隆市二信公車循環站昨一輛104路線市公車離站時，為閃避前方突然切入另輛小型公車被迫緊急煞車，104線車內剛上車的3名婦人被巨大力道拋飛摔在車內走道地板，其中林姓、薛姓兩婦送醫救治。公車處啟動關懷機制，警方調查責任歸屬釐清。

黑夜山林只剩呼救回音 警消一句「把燈打開」成救命關鍵

1名70餘歲葉姓老婦昨天到南投中興新村登山時迷路，受困山區邊坡，入夜後一度傳出微弱呼救聲。警方與消防動員40餘人展開搜尋，歷經數小時在昏暗山林中循聲定位，成功將人救出送醫，幸好無生命危險。

台南民宅大火猛烈延燒鄰居 3住戶及時逃出

台南市永康區中山東路218巷1棟三樓建物上午起火，二樓全面燃燒，還延燒鄰居住戶，所幸屋內3人及時逃出，無人受困受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。