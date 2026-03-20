黑夜山林只剩呼救回音 警消一句「把燈打開」成救命關鍵

1名70餘歲葉姓老婦昨天到南投中興新村登山時迷路，受困山區邊坡，入夜後一度傳出微弱呼救聲。警方與消防動員40餘人展開搜尋，歷經數小時在昏暗山林中循聲定位，成功將人救出送醫，幸好無生命危險。

中興警分局指出，昨天下午2時許接獲報案，指葉姓老婦一早登山未歸且疑似迷途，分局長梁献堂立即率隊上山，結合消防、義消與民眾展開地毯式搜尋。由於山區地形起伏大、通訊不穩，雖可透過手機定位，但誤差明顯，搜救人員多次比對仍難鎖定位置，只能分區徒步深入山林搜尋。

入夜後山區能見度急遽下降，林間伸手不見五指，搜救人員一邊打著手電筒、一邊沿山徑喊「阿嬤！妳在哪裡？聽得到請回應！」山谷間不時傳來回音，卻難辨方向。就在搜救人員逐步往邊坡推進時，終於隱約聽見遠方傳來微弱聲音。

「阿嬤，我看不見妳，妳可以把手機手電筒打開嗎？」警消朝聲音來源大聲引導。黑暗中，一點微弱光芒忽隱忽現，成為關鍵線索。眾人循光靠近，發現老婦已跌落邊坡，卡在樹叢間動彈不得。

搜救人員小心翼翼接近，合力將老婦從邊坡拉回安全處，並立即補充水分、安撫情緒。由於地形陡峭狹窄，救援人員採接力方式撤離，先徒步攙扶至可通行處，再以機車載送至較寬路段，轉由汽車接駁下山，最後由救護車送往草屯佑民醫院治療。

院方表示，葉婦意識清楚，僅受驚嚇與輕微擦傷，無生命危險。家屬得知後趕赴醫院，對警消人員在黑夜中不放棄搜尋深表感謝。

梁献堂提醒，民眾登山應避免單獨行動，並攜帶照明、糧水與通訊設備，出發前告知親友行程；若不慎迷途，應保持冷靜、原地待援，並利用聲音與光源協助搜救人員定位，以確保安全。

葉姓婦人迷路受困多時，警消將人救出，送醫治療。圖／警方提供

70多歲葉姓婦人到中興新村登山迷路受困，警方搜索多時救出全身虛弱的婦人。圖／警方提供

葉姓婦人迷路受困多時，警方提供礦泉水，讓她補充水分。圖／警方提供