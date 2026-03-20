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影／北市男酒吧下班騎車沒戴安全帽 撞BMW噴飛亡畫面曝
台北市士林區昨天凌晨發生死亡車禍，在酒吧工作的24歲陳姓男子下班騎車返家卻沒戴安全帽，行經文林路與大東路口又沒注意車前路況，直直正面撞上BMW休旅車，撞擊力道大陳男當場彈飛倒地，經送醫搶救仍宣告不治。
警方公布事發畫面，可見陳男騎車車速不慢，行經無號誌交叉路口時疑未減速，擦撞向左轉彎的BMW休旅車。
士林警方19日凌晨4時許獲報，文林路與大東路口發生車禍趕抵，現場是機車撞汽車，機車騎士陳男剛從酒吧下班，正騎車返回士林的租屋處，卻跟36歲謝姓男子駕駛的BMW休旅車發生撞擊。
巨大的碰撞力道釀陳男連人帶車摔倒在地，由於陳男沒戴安全帽，頭部因猛烈撞擊受創，當場無生命跡象，警、消趕抵立刻將陳男送醫急救，無奈因傷勢過重仍宣告不治；警方對休旅車駕駛謝男做酒測，確認無酒駕，警詢後依過失致死罪嫌移送法辦。
據了解，死者陳男是桃園人，在台北上班自己租屋，家人接獲噩耗不敢置信，檢察官相驗確認死因後，已將遺體發還家屬。
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