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影／3婦拋飛摔走道哀嚎 基隆市公車為閃車急煞車內影片曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市二信公車循環站昨一輛104路線市公車離站時，為閃避前方突然切入另輛小型公車被迫緊急煞車，104線車內剛上車的3名婦人被巨大力道拋飛摔在車內走道地板，其中林姓、薛姓兩婦送醫救治。公車處啟動關懷機制，警方調查責任歸屬釐清。

警方調查，這起意外是發生在昨天上午10時，監視畫面顯示，104線路市公車在二信公車循環站乘客上車後，緩緩緩要駛離，但左前方另輛小型公車突然斜向切入，104公車司機緊急煞車。

警方說，這時104車內隨即傳出急促的剎車聲，突如其來的強大衝擊力，讓車內3名婦人來不及抓穩扶手，整個人向後拋飛，橫躺在公車走道地板上，其中2人痛得無法起身，被送醫救治。林婦（81歲）昨已返家，薛婦（79歲）髖關骨骨折，安排時間開刀。

警方到場調查，釐清兩公車事故責任。基隆市公車處表示，經查104號路線公車在起步駛離時，為閃避另輛公車緊急煞車，造成乘客跌倒送醫。

公車處說，昨啟動觀懷機制，慰問受傷乘客。其中一人已返家觀察，另一人則還在院檢查。提醒乘客由於道路狀況多，上車後仍麻煩握緊扶手以確保自身安全，公車司機也要求妥穩開車，相關肇事責任進一步調查中。

基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝
基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝

基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝
基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝

基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝
基隆市公車為閃車急煞，3婦拋飛摔走道2送醫。記者游明煌／翻攝

乘客 公車

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