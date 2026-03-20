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頭份4樓透天厝暗夜竄火煙住戶一度受困 4人送醫觀察

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗頭份市一棟4樓透天厝今天凌晨火警，消防隊獲報趕抵現場時還有民眾受困屋內，立刻拉出水線同步滅火、搜救，順利將屋主在內共4人預防性送醫，確切起火原因待調查。

苗栗縣消防局指出，凌晨零時30分許接獲通報，頭份市八德一路附近一棟4樓透天厝發生火警，1樓有火煙冒出，2樓冷氣機也有燃燒跡象，立刻派遣頭份、竹南等分隊趕往搶救；消防隊員趕抵發現屋內尚有住戶受困，隨著火勢不斷延燒，讓現場氣氛一度十分緊張。

消防隊員拉出水線，壓制1樓火舌，同時派出搜救隊伍進入屋內，順利從2樓及4樓分別救出屋主女兒與屋主妹妹；而屋主夫妻在第一時間自行滅火過程中，疑似吸入過多濃煙、導致嗆傷，共4人都被預防性送醫觀察。

苗栗縣消防局指出，起火透天厝前庭院，分別停放有3台機車，都已被燒得只剩下骨架，火勢在1個小時內順利撲滅；確切起火點及火警發生原因待進一步調查釐清。

透天厝

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