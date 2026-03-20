聽新聞
0:00 / 0:00
台南民宅大火猛烈延燒鄰居 3住戶及時逃出
台南市永康區中山東路218巷1棟三樓建物上午起火，二樓全面燃燒，還延燒鄰居住戶，所幸屋內3人及時逃出，無人受困受傷。
台南市消防局表示，這棟三樓RC鐵皮加蓋連棟建物三樓上午將近八點起火燃燒，因未安裝住警器，火勢擴大住戶才發現。消防局出動20車46人義消8人前往滅火，半小時內將大火撲滅，無人員傷亡。
路過民眾表示，看到頂樓靠近陽台有大量黑煙，立即報案。復興消防分隊前往救災途中看到濃煙回報加派人車，迅速滅火，
消防局指出，起火戶燃燒面積約20平方公尺，延燒隔壁約5平方公尺，燃燒面積共約25平方公尺，燃燒三樓起火原因待查，因有財損需調查起火原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。