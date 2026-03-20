台南民宅大火猛烈延燒鄰居 3住戶及時逃出

國道1號南向雲林大林路段今天清晨接連發生事故，其中以聯結車火燒車最為嚴重，占據外側車道並一度封閉路段，導致車流嚴重回堵，警方與消防單位獲報後緊急處置，所幸現場無人傷亡，但尖峰時段交通幾近癱瘓，不少駕駛受困車陣，直呼「整條路塞爆」，也有民眾透過網路提醒後方車輛「不要再上來了，趕快改道」，目前該路段車流仍在排除中。

2026-03-20 09:50