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台南民宅大火猛烈延燒鄰居 3住戶及時逃出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區中山東路218巷1棟三樓建物上午起火，二樓全面燃燒，還延燒鄰居住戶，所幸屋內3人及時逃出，無人受困受傷。

台南市消防局表示，這棟三樓RC鐵皮加蓋連棟建物三樓上午將近八點起火燃燒，因未安裝住警器，火勢擴大住戶才發現。消防局出動20車46人義消8人前往滅火，半小時內將大火撲滅，無人員傷亡。

路過民眾表示，看到頂樓靠近陽台有大量黑煙，立即報案。復興消防分隊前往救災途中看到濃煙回報加派人車，迅速滅火，

消防局指出，起火戶燃燒面積約20平方公尺，延燒隔壁約5平方公尺，燃燒面積共約25平方公尺，燃燒三樓起火原因待查，因有財損需調查起火原因。

台南民宅大火猛烈延燒鄰居，三名住戶及時逃出。圖／讀者提供
台南民宅大火猛烈延燒鄰居，三名住戶及時逃出。圖／讀者提供

台南民宅大火猛烈延燒鄰居，三名住戶及時逃出。圖／讀者提供
台南民宅大火猛烈延燒鄰居，三名住戶及時逃出。圖／讀者提供

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