台中女高中生機警閃避仍被撞 轉彎車斑馬線不禮讓慘了

台中廖姓女高中生昨放學回家途中，行經大里區五權南一路、樹王路口綠燈過馬路時，驚見28歲黃男駕駛的轎車疾駛而來，機警的她連忙閃避，但仍遭轎車撞倒，學校教官見狀，連忙報警，並護送廖女就醫。警方表示，黃男未暫停讓行人，依道路交通管理處罰條例開單舉發，最重可罰3.6萬元、吊扣駕駛執照二年。

台中市警局霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說明，昨天下午4時58分，發生28歲黃姓男子駕駛轎車，沿五權南一路左轉樹王路時，在路口與19歲的廖姓學生碰撞，導致女學生受傷，無酒駕情事。詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

校方表示，學校長期向學生宣導，行人通過路口時，要走斑馬線、依號誌亮綠燈方可通行，並且小心來車。昨天廖姓女學生是在綠燈時過馬路時遭撞，當時她看到車子疾駛而來，有往前閃避車子，但仍遭撞上，在校門口維護交通秩序教官見狀，連忙報警，並且護送就醫，女學生因頭暈、全身有擦挫傷，在醫院急診觀察二小時後返家。

警方呼籲，駕駛人通過路口時，一定要禮讓行人，並隨時注意車前狀況，而行人通過路口也要依號誌通行，並小心來車，以確保自身及用路人安全，霧峰警分局也在周邊編排「機動攔查」，針對車不讓人等重大違規加強執法取締及宣導。

台中大里區五權南一路、樹王路口昨天傍晚發生左轉車未禮讓行人，撞倒高中女學生的車禍事故。圖／讀者提供