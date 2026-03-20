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趕快改道！國1南下大林段火燒車 現場車流持續嚴重回堵
國道1號南向雲林大林路段今天清晨接連發生事故，其中以聯結車火燒車最為嚴重，占據外側車道並一度封閉路段，導致車流嚴重回堵，警方與消防單位獲報後緊急處置，所幸現場無人傷亡，但尖峰時段交通幾近癱瘓，不少駕駛受困車陣，直呼「整條路塞爆」，也有民眾透過網路提醒後方車輛「不要再上來了，趕快改道」，目前該路段車流仍在排除中。
第四公路警察大隊表示，今日清晨4時54分許，李姓男子駕駛營業全聯結車行經國道1號南向248.4公里外側車道時，疑似因油箱破裂引發火勢，駕駛及時停車並脫困。車上載運PTA（純對苯二甲酸），經確認非危險或有毒物質，事故未造成人員傷亡。
雲林縣消防局於4時57分接獲通報後，派遣人車前往搶救，火勢於6時左右撲滅。現場隨即排除占道車輛，但事故一度占據外側車道，造成後方車流回堵，至於詳細起火原因，仍待雲林縣消防局進一步鑑定釐清。
此外，清晨5時47分，國道1號南向247.3公里處另發生2輛大貨車追撞事故，占用內側車道，再度加劇壅塞情形，回堵約1公里。兩起事故時間接近，形成「雙重壅塞」，使該路段交通幾近停擺。
現場車流目前仍嚴重回堵，有民眾透過網路回報路況，提醒後方車輛提早下交流道改道行駛，以免陷入長時間車陣。
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