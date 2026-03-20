國1南下拖板車火燒車 斗南至大林紫爆回堵7公里 高公局公布改道路線

國道1號南向248.5K大林前，今天清晨5時發生1輛拖板車起火事故，占用外側2線車道，現已開放內車道通行。高速公路局中區養護工程分局表示，因現場散落物較多，需較長時間處理，目前後方回堵約7公里，建議用路人改道行駛，提前下國道1號斗南交流道，經台1線再由國道1號大林交流道進入國道主線續行往南。

根據高公局1968即時路況，國1斗南-大林南向路段「紫爆」，車速最低只有9公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第4大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種起火，且有大量散落物，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。

國道1號南向248.5K事故，後方回堵約7公里。圖／取自1968即時路況