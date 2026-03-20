嘉市上午又傳住宅火警！巷弄窄增搶救難度 消防局籲落實居家防火

嘉義市接連2天發生住宅火警，引發用火安全關注。繼昨天清晨東區興業東路某巷弄惡火，燒毀13戶民宅、造成多戶家庭無家可歸；上午大安街某巷弄再傳火警，所幸火勢迅速撲滅，未釀傷亡，火警原因由消防火調人員鑑定中。

消防局指出，上午8時39分接獲報案，立即派遣多輛消防車與人員趕赴現場灌救。由於起火地點同樣位於狹小巷弄，車輛進出不易，增加搶救難度，但消防人員仍迅速布線控制火勢，短時間內成功撲滅，現場未出現大範圍延燒情形。火警造成2戶住家受損，雖未有人員燒燙傷，但有2名民眾因吸入濃煙不適，經消防人員初步處置後送醫觀察，所幸無生命危險。

昨天興業東路火警，同樣因老舊住宅與巷道狹窄，火勢迅速蔓延，短時間內吞噬整排木造鐵皮屋，造成13戶全毀，災情嚴重。2起火警地點皆屬小型巷弄社區，也讓外界關注都市老舊聚落的防災問題。

消防局表示，春夏交替季節，還未進入夏季高溫用電高峰，若稍有不慎即可能引發火災。連續2起住宅火警，凸顯居家防火不可輕忽。消防局提醒民眾，定期檢查瓦斯設備、電線及電器使用狀況，避免老舊線路或不當使用造成危險，建議裝設住宅用火災濃煙偵測設備，以便第一時間示警、爭取逃生時間。

儘管巷弄條件不利救災，消防人員仍在第一時間克服困難，成功控制火勢並避免擴大傷亡。消防局強調，防火勝於救災，唯有提高警覺、落實日常安全檢查，才能降低火災風險，守住居家安全。

嘉義市大安街某巷弄上午火警，所幸火勢迅速撲滅，未釀傷亡，火警原因由消防火調人員鑑定中。圖／嘉市消防局提供