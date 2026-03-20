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台南永康區民宅火警 2戶3人自行逃出無傷亡

中央社／ 記者張榮祥台南20日電

台南市永康區某間民宅今天發生火警、延燒1戶，2戶3人自行逃出；消防局緊急出動人車灌救，迅速撲滅火勢，幸無人傷，確切起火原因待調查釐清。

台南市政府消防局今天上午7時48分獲報，永康區中山東路巷弄某間民宅火警，火勢猛烈，且延燒到鄰戶，消防局出動20車54人趕往灌救，起火戶1人、延燒戶2人自行逃出。

消防局人車上午8時1分出水灌救，8時6分控制火勢，8時13分撲滅；初步調查，起火戶燃燒位置在3樓，燃燒面積約20平方公尺，延燒戶約5平方公尺，有財損，確切肇因待火調。

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