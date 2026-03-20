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高雄前鎮大樓火警竄火舌 女住戶獲救寵物犬燒死

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區和平二路某大樓今天清晨發生火警，12樓1戶住宅客廳起火，熊熊火焰竄出陽台，女住戶嘗試滅火無效，趕緊求救。消防隊在半小時後撲滅火勢，女住戶獲救，但所飼養的小狗已遭燒死。起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局表示，今天清晨5時31分接獲報案，指前鎮區和平二路與二聖路口的大樓住起火，消防局出動20車48人前往搶救，直到6時許撲滅火勢。

據了解，起火住戶谷姓女子（50歲）當時在睡夢中，聞到濃煙，到客廳查看，發現大火燒起，她試著自行滅火，但是火勢延燒，趕緊向119求救。

消防隊到場，發現12樓已經竄出火舌，趕緊上樓救火，將站在屋門口的谷女救下樓，同樓層另戶住戶在發生火警時已經自行下樓逃生。

消防隊在半小時滅火後，勘查屋內約燃燒15平方公尺，現場發現谷女飼養的小狗已遭燒死，谷姓女子未受傷，仍調查起火原因。

高雄市前鎮區今天清晨發生大樓火警，濃煙自陽台竄升。圖／讀者提供
高雄市前鎮區今天清晨發生大樓火警，濃煙自陽台竄升。圖／讀者提供

高雄市前鎮區今天清晨發生大樓火警，陽台冒出火舌。圖／讀者提供
高雄市前鎮區今天清晨發生大樓火警，陽台冒出火舌。圖／讀者提供

火災 消防隊 寵物 住戶 高雄市

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