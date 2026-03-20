國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

國道1號南向248.5K大林前，今天清晨5時發生1輛拖板車起火事故，占外側2線車道。因事故車輛火勢較大，目前暫時封閉國1南向雲林系統-大林路段，回堵2公里。此外，今天清晨5時47分國1南向247.3K，發生2輛大貨車追撞事故，占內車道，回堵1公里。

國1南向248.5K事故由於火勢過大，清晨5時16分一度全線封閉。火勢於清晨6時15分撲滅，持續處理中。清晨6時25分內線車道開放通行。

高速公路局中區養護工程分局表示，該起交通事故目前由國道警察第4大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種起火，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局建議改道路線如下，提前由國道1號雲林系統交流道駛離國道，經台78東向斗南交流接往台1線再由國道1號大林交流道進入國道主線續行往南。

高公局中分局呼籲國道用路人，要上國道前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。