影／當街拉扯他人後背包 男子辯稱：裡面有我的東西

新北市賴姓男子今天在板橋區涉嫌當街無故強行拉扯正在購物的葉姓男子的後背包，遭葉及店員共同壓制後報警處理，員警當場依現行犯逮捕，而賴被逮後竟辯稱，「包包裡面有我的東西。」警詢後明將依強制及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天下午2時許接獲民眾報案，指稱板橋區文化路1段捷運新埔站旁商家前發生爭吵糾紛，52歲葉姓男子當時正在挑選購買物品時，賴姓男子（27歲）突然上前理論，並試圖動手涉嫌拉扯葉男的後背包，導致葉男腳部輕微擦傷。，

據了解，葉男向警方表示與對方完全不相識，在購買物品時突然遭賴姓男子上前理論，並試圖拉扯後背包，爭執過程中，有熱心店員及民眾協助共同壓制並協助報警。轄區海山警分局員警到場後，當場將賴男依現行犯逮捕。

警方在賴男身上並未查獲違禁物品，但他神情並不十分清醒，還堅稱「背包裡面有我的東西，想要確認才會動手。」詢問衛生相關單位並不符合強制送醫，只能將人帶返派出所，警詢後今依強制及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市賴姓男子今天在板橋區涉嫌當街無故強行拉扯他人後背包遭壓制，員警依現行犯逮捕，賴被逮後竟辯稱，「包包裡面有我的東西。」記者王長鼎／翻攝