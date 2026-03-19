南港大型開發案昨工人墜落亡 北市勞檢啟動嚴審復工3大處置

北市南港昨發生一起工地墜樓重大意外，一名61歲男性工人高空作業時，因施工平台的支撐鋼索不明原因斷裂，連同吊籠從19樓極速墜落至地下5樓身亡。北市勞動局昨前往勞檢，已第一時間勒令停工，並要求事業單位須提出改善安全防護計畫，送交勞檢處審查，在未完成改善並經核准前，一律不得復工。

針對北市近期發生的重大職業災害案件，勞動局今表示，對於該事業單位輕忽職安設備、未依規定落實安全管理，已啟動三大處置原則，分別為「嚴審復工」、「全面專案列管」及「最重裁罰」，將全面加嚴監督與責任追究，對違規情形從重究辦，絕不寬貸。

勞動局長王秋冬表示，營造業墜落職業災害為勞工死亡率最高之類型，顯示部分工地在安全管理上仍有鬆懈。他強調，事業單位對安全管理不該有任何輕忽，必須全面加強工作場所安全措施，確實落實巡視機制，並嚴格控管施工架及施工構台之結構穩固性，避免再發生勞工墜落傷亡事故。

勞動局表示，依三大處置原則「嚴審復工」、「全面專案列管」及「最重裁罰」，將從嚴審查該工地復工計畫，未達安全標準不得復工；並將針對該工地加強查核頻率與強度；另對各級承攬商涉及違反職業安全衛生法之情形，將依法加重處分。

勞動局強調，如經調查確認案發原因涉及違反相關規定，且與勞工死亡具有因果關係，將依法追究雇主及現場相關人員之刑事責任；若經不起訴或緩起訴，仍將依規定裁處最高新台幣30萬元罰鍰，絕不寬貸。