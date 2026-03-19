快訊

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林4月大男嬰疑似受虐腦傷 縣府勒令保母停托待調查

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣傳出疑似虐嬰事件，一名4個月大男嬰被診斷出雙側硬腦膜下出血與視網膜出血，疑受虐性腦傷，目前仍在加護病房治療。縣府社會處接獲通報後已介入處理，先勒令涉案保母停止收托，並展開調查與協助。男嬰傷勢是外力造成還是病理影響仍待釐清，後續將待疾管署檢驗結果出爐後，綜合相關事證召開專家會議，依法進行處置。

男嬰母親近日於社群平台發文指控，男嬰為早產兒，但保母疑有不當照顧行為，包括以腳踢嬰兒搖床、用手拍打孩子，並貼出醫院診斷證明，質疑男嬰傷勢與虐待有關，引發外界關注。

縣府社會處副處長陳怡君表示，男嬰於3月3日下午出現發紺情形，由保母送往急診，當日入住兒童加護病房，5日因出現抽搐轉院治療。院方已抽取腦脊液送交疾管署檢驗，以釐清是否為病理性原因所致。

至於母親提及男嬰左臀部瘀傷部分，經醫師評估，研判為保母試圖喚醒孩子時所致，初步排除惡意傷害的可能。

陳怡君表示，對於男嬰傷勢與家屬奔波照護深感不捨，獲報後已要求保母停止收托，並持續由社工提供必要協助，目前社政與警政單位已同步介入調查。後續將待疾管署檢驗結果出爐後，綜合相關事證召開專家會議，依法進行後續處置。

據了解，涉案保母於去年底取得證照，男嬰為其首名收托幼童，另同時照顧自身子女。

雲林縣傳出1名男嬰疑似受虐，目前仍在調查釐清經過。圖／本報資料照
雲林縣傳出1名男嬰疑似受虐，目前仍在調查釐清經過。圖／本報資料照

陳怡君 加護病房 疾管署

延伸閱讀

父任民防大隊長藍控助選違行政中立 童子瑋：不要政治操作

父任民防遭控助選違行政中立 童子瑋：惡意操作

屏東幼兒園爆虐童疑雲！家長竟靠新聞才知情 議員轟「制度失靈」

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

相關新聞

影／高雄又傳毒駕肇事！男開車撞樓柱受傷 行人險遭殃

高雄市今天凌晨再發現毒駕肇事車禍，李姓男子駕駛轎車經過苓雅區武廟路，撞上路邊樓柱；車禍前1秒，正好有行人通過在路口，幸他車速不快，否則後果不堪設想。

板橋浮洲火車站驚傳意外！男子不明原因墜軌遭輾過當場死亡

新北市板橋浮洲火車站昨晚驚傳墜軌死亡意外。晚間8時31分1列區間車正要進站時，月台上1名年約60多歲男子不明原因墜軌，當場被列車輾過。救護人員到場救援，發現男子已明顯死亡。

影／台南中華陸橋西端上橋處昔釀2死 今東端下橋處砂石車再輾斃男騎士

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，去年9月女騎士與同向大貨車擦撞身亡，2023年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數；今天西端上橋處對向下橋處車道，再發生砂石車輾斃男騎士。

板橋浮洲火車站驚傳1乘客墜軌 倒臥軌道消防搶救中

新北市板橋區浮洲火車站今晚8時許發生有人墜落軌道意外，新北市消防局獲報派遣8輛各式消防車與18名消防人員前往搶救，到場時發現軌道下方有1名民眾待救，消防人員正進行搶救中，墜軌原因及傷勢狀況仍待釐清。

宜蘭26歲女騎士撞上堆高機噴飛正面重摔 一度失去心跳呼吸搶救中

宜蘭蘇澳鎮福德路段今天下午發生交通事故，劉姓男子（70年次）駕駛堆高機自路旁駛入福德路車道時，與李姓女子（89年次）所騎乘的機車，發生碰撞，李女當下OHCA無心跳呼吸，送醫急救恢復心跳，目前開刀手術中。

影／碰的一聲「卡門」 曳引車載貨櫃撞上鐵道橋限高架倒了

宜蘭冬山路一段與東福路口今天發生交通事故，賴姓男子駕駛曳引車沿著冬山路右轉進東福路口時，未注意該處限高，導致所搭載的貨櫃擦撞台鐵鐵道橋限高架，造成限高架倒塌，還波及該路口停等紅燈自小貨車，車毀人無傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。