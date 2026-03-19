雲林4月大男嬰疑似受虐腦傷 縣府勒令保母停托待調查

雲林縣傳出疑似虐嬰事件，一名4個月大男嬰被診斷出雙側硬腦膜下出血與視網膜出血，疑受虐性腦傷，目前仍在加護病房治療。縣府社會處接獲通報後已介入處理，先勒令涉案保母停止收托，並展開調查與協助。男嬰傷勢是外力造成還是病理影響仍待釐清，後續將待疾管署檢驗結果出爐後，綜合相關事證召開專家會議，依法進行處置。

男嬰母親近日於社群平台發文指控，男嬰為早產兒，但保母疑有不當照顧行為，包括以腳踢嬰兒搖床、用手拍打孩子，並貼出醫院診斷證明，質疑男嬰傷勢與虐待有關，引發外界關注。

縣府社會處副處長陳怡君表示，男嬰於3月3日下午出現發紺情形，由保母送往急診，當日入住兒童加護病房，5日因出現抽搐轉院治療。院方已抽取腦脊液送交疾管署檢驗，以釐清是否為病理性原因所致。

至於母親提及男嬰左臀部瘀傷部分，經醫師評估，研判為保母試圖喚醒孩子時所致，初步排除惡意傷害的可能。

陳怡君表示，對於男嬰傷勢與家屬奔波照護深感不捨，獲報後已要求保母停止收托，並持續由社工提供必要協助，目前社政與警政單位已同步介入調查。後續將待疾管署檢驗結果出爐後，綜合相關事證召開專家會議，依法進行後續處置。

據了解，涉案保母於去年底取得證照，男嬰為其首名收托幼童，另同時照顧自身子女。