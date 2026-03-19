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禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

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影／妙齡重機女自摔遭輾身亡…斷層掃描查死因 貨車司機3萬交保

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

年僅25歲陳姓重機女騎士昨晚在台61線西濱快速道新北市八里路段出車禍，自摔後又被貨車輾過送醫不治，檢警下午完成司法相驗，檢察官訊後依過失致死罪嫌裁定呂姓貨車司機3萬元交保，後續再安排電腦斷層掃描釐清死因。

據了解，長相甜美的陳女在文理補習班任職，興趣是騎重機亦仲介買賣，她在IG分享許多帥氣騎車追焦、到各地旅遊、穿比基尼衝浪戲水辣照。昨晚跟家人說要和車友外出兜風、喝咖啡，沒想到在八里濱海公路發生車禍。

陳女昨天深夜11時許與數名重機車友同行，途經台61線西濱快速公路北向約3公里處，不明原因自摔倒臥在車道上，車友見狀趕緊停靠路旁，協助擋車疏導後方交通試圖避免再次追撞，但還是被21歲呂姓司機駕駛的貨車輾過，送醫急救後宣告不治。

發生二次事故之後路過的其他車輛，事後將行車記錄器影像上傳網路社群，畫面中可看到陳女倒地的位置，距離她的機車將近200公尺遠，可見當時騎乘速度很快。

下午檢警在台北市立殯儀館司法相驗，陳女家屬、昨晚同行車友到場，呂姓貨車司機由員警陪同前往，檢察官訊後裁定呂姓司機3萬元交保，後續將再仔細查驗確認陳女是否真有被貨車輾過、另安排斷層掃描釐清死因是摔車還是因為輾壓。

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生死亡車禍，路過的其他車輛事後將行車記錄器影像上傳網路社群。圖／翻攝threads@huang_guigui
台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生死亡車禍，路過的其他車輛事後將行車記錄器影像上傳網路社群。圖／翻攝threads@huang_guigui

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝

台61線西濱快速道新北市八里路段昨天深夜發生死亡車禍，下午在台北市立殯儀館相驗，檢察官訊後依過失致死罪嫌裁定呂姓貨車司機（中）3萬元交保。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱快速道新北市八里路段昨天深夜發生死亡車禍，下午在台北市立殯儀館相驗，檢察官訊後依過失致死罪嫌裁定呂姓貨車司機（中）3萬元交保。記者林昭彰／翻攝

陳女在IG分享她騎重機的帥氣追焦照片。圖／翻攝陳女IG
陳女在IG分享她騎重機的帥氣追焦照片。圖／翻攝陳女IG

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝

行車記錄器 檢察官

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