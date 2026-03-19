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拖吊流氓春風吹又生？ 議員陳宥丞曝網路搜尋排序最前面業者仍是「他」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

雙北桃園先前接連發生高價拖吊案件，北市刑警大隊日前拘提拖吊業者蔡姓男子等6人，依詐欺、恐嚇等罪嫌偵辦。不過議員陳宥丞再度接獲陳情，發現即便首惡落網在 Google搜尋「道路救援」時，排行順序最前面業者，背後廣告的出資方是捷勝國際商行，其負責人就是「拖吊流氓小崔」集團。

陳宥丞說，他日前強力督促北市刑大掃蕩「拖吊流氓小崔」集團，成功將這群非法業者緝捕歸案，但是戰鬥還沒結束。根據民眾最新陳情，Google搜尋「道路救援」排序最前面的業者，背後廣告的出資方是捷勝國際商行，其負責人就是小崔拖吊的崔博翔。

陳說，這群業者持續利用高額投放廣告費，霸占搜尋版位，意圖透過錯誤資訊引導不知情的消費者再次掉入陷阱。這些高昂的廣告費從哪來？最終就是轉嫁到被恐嚇、被收高價的市民身上！

針對此亂象，陳宥丞今天正式要求台北市政府相關單位，第一，北市刑大、法務局消保官立即針對廣告主「捷勝國際商行」及相關投放實體進行背景清查，必須確認小崔集團的相關公司都掃蕩過，不能讓犯罪集團換個名字就繼續橫行。

第二，北市產業發展局、法務局應主動介入調查其「廣告真實性」。對於這種利用關鍵字霸佔排行、實則進行不正當消費行為的「拖吊蟑螂」，應列入黑名單，並研議與搜尋平台（Google）建立檢舉機制，要求平台移除違規且具有犯罪風險之廣告。

第三，北市警察局、交通局加強宣導正確的道路救援管道，並針對高風險路段加強巡邏，主動防範非法拖吊業者隨機攔截。

「抓人只是第一步，斷絕犯罪溫床才是關鍵！」陳宥丞說，絕對不允許這些「拖吊蟑螂」利用數位廣告的漏洞，躲在螢幕後繼續吸市民的血。他會持續緊盯後續的行政救濟與清查進度，直到這些誤導性廣告徹底消失！

北市主任消保官林傳健回應，無論企業經營者背後之廣告主資金來源、背景，北市府法務局將持續會同執行機關交通局依消保法、本府消保自治條例及道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引等規定，針對與消費者成立消費行為之企業經營者進行輔導與調查，以捍衛消費者權益。

國內出現「拖吊蟑螂」，台北市刑警大隊日前天拘提拖吊業者蔡姓男子等6人調查，查扣3輛拖吊車。記者李奕昕／翻攝
國內出現「拖吊蟑螂」，台北市刑警大隊日前天拘提拖吊業者蔡姓男子等6人調查，查扣3輛拖吊車。記者李奕昕／翻攝

消費者 陳宥丞 數位廣告

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