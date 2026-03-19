金門安東二營區旁沙灘發現疑似未爆彈 金防部派員到場處置

金門地區再現疑似未爆彈。陸軍金門防衛指揮部今天下午接獲民眾通報，於金門縣金寧鄉安東二營區（W012據點）旁沙灘發現疑似未爆彈，軍方隨即派遣未爆彈處理小組前往現場勘查與處置。

金防部表示，經專業人員檢視，該物為「105榴彈殘體」1發，外觀嚴重鏽蝕，引信亦已毀損，無法辨識生產年份及相關批號。軍方評估，該彈體已不具爆炸風險，對周邊環境及民眾安全並無立即危害。

金防部指出，處理小組已依標準作業程序完成初步檢查，並將該榴彈殘體攜回入庫妥善保存，後續將依廢彈處理規定，辦理銷燬作業，以確保安全無虞。

由於金門過去曾為重要戰地，沿岸地區偶有未爆彈等戰爭遺留物出現。軍方也呼籲，民眾若在野外或海岸發現疑似爆裂物，應保持距離並立即通報相關單位，切勿擅自觸碰或移動，以免發生危險。

陸軍金門防衛指揮部今天下午接獲民眾通報，於金門縣金寧鄉安東二營區旁沙灘發現疑似未爆彈，單位隨即派遣未爆彈處理小組前往現場勘查與處置。圖／金防部提供