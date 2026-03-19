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殺人、強制性交前科犯轉行保全 偷門禁卡闖住戶家行竊...畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

殺人、強制性交、強盜等重罪前科的54歲梁姓男子，被控在2024年擔任代班夜間保全期間，私藏住戶遺落的門禁卡，趁上樓巡邏之際潛入住戶家中，竊取信用卡盜刷及名牌長夾等物，台北地檢署日前偵結依竊盜罪嫌起訴，並建請法院依累犯規定從重量刑。中山警方也公布監視器畫面，揭穿他的犯案手法。

畫面中可見，梁男看到櫃檯上遺落的門鎖鑰匙包，快速的伸手偷走，接著搭電梯上樓行竊，監守自盜的行徑十分誇張。

據了解，梁男前科累累，曾在台南、高雄犯下殺人、強盜、強制性交等案遭判刑，假釋出獄後又在花蓮強盜服飾店被判刑8年半，直到2020年才刑滿出獄，他出獄後轉任大樓代班保全，利用職務之便物色行竊目標。

起訴指出，2024年7月22日晚間8點多，梁男在值班櫃檯發現住戶遺忘的門鎖鑰匙包，他未聯繫失主反而偷走，先以對講機內線確認住戶不在家，隨即持門禁卡闖入民宅，偷走信用卡及一只價值約日幣20萬元的Tory Burch深藍色名牌長夾，得手後若無其事返回櫃檯值勤。

受害住戶接獲銀行刷卡訊息通知，得知信用卡遭盜刷，驚覺家門未遭破壞卻失竊，隨即向轄區中山分局中山一派出所報案，警方調閱監視器畫面，發現就是保全梁男監守自盜，警方確認身分後依法移送台北地檢署偵辦。

梁姓男子擔任某大樓保全，卻偷走住戶遺落在櫃檯的的門禁卡，趁住戶不在時入門行竊，行徑大膽。記者翁至成／翻攝
梁姓男子擔任某大樓保全，卻偷走住戶遺落在櫃檯的的門禁卡，趁住戶不在時入門行竊，行徑大膽。記者翁至成／翻攝

梁姓男子擔任某大樓保全，卻偷走住戶遺落在櫃檯的的門禁卡，趁住戶不在時入門行竊，行徑大膽。記者翁至成／翻攝
梁姓男子擔任某大樓保全，卻偷走住戶遺落在櫃檯的的門禁卡，趁住戶不在時入門行竊，行徑大膽。記者翁至成／翻攝

強盜 信用卡 殺人

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