宜蘭26歲女騎士撞上堆高機噴飛正面重摔 一度失去心跳呼吸搶救中

宜蘭蘇澳鎮福德路段今天下午發生交通事故，劉姓男子（70年次）駕駛堆高機自路旁駛入福德路車道時，與李姓女子（89年次）所騎乘的機車，發生碰撞，李女當下OHCA無心跳呼吸，送醫急救恢復心跳，目前開刀手術中。

堆高機劉姓駕駛表示，他剛好倒車轉進去，要把堆高機開進去騎樓，一路上都有在注意，後來機車女騎士不小心，撞上兩支凸出的堆高架。

根據附近監視器，女騎士撞上堆高機後，整個人噴飛後摔地，正面朝下一動也不動，當場失去心跳呼吸。民眾經由消防員電話指揮，將人使用CPR救回來，再送往羅東博愛醫院搶救。

蘇澳警分局表示，這輛堆高機未依規定請領「臨時通行證」卻行駛在道路上，將依道路交通管理處罰條例第32條規定，處以3000元以上至9000元以下罰鍰，劉姓駕駛經查無酒駕，肇事原因待後續調查釐清。

警方呼籲民眾，堆高機屬非供道路行駛的動力機械，如需於道路行駛，應依規定申請臨時通行許可，注意周遭動態，維護行車安全。

宜蘭26歲女騎士撞上正往後倒退的堆高機，整個人噴飛正面重摔，一度失去心跳呼吸，目前送醫搶救中。圖／民眾提供

宜蘭26歲女騎士撞上正往後倒退的堆高機，整個人噴飛正面重摔，一度失去心跳呼吸，目前送醫搶救中。圖／民眾提供