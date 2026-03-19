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男金門KTV持刀刺人胸腹致死 檢聲押禁見獲准
李姓男子於金門縣某KTV酒後與陳姓男子衝突，返家取刀刺陳姓男子胸、腹部數刀後逃離，陳姓男子送醫不治。金門地檢署今天表示，李姓男子涉犯殺人罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准。
根據金門地檢署今天發布新聞稿，李姓男子16日晚間與友人到KTV唱歌飲酒，因故與陳姓男子衝突，17日凌晨4時許搭計程車返家拿刀械回包廂，持刀朝陳姓男子胸部、腹部刺入4刀後逃離現場。
金門地檢署說，陳姓男子經送往衛生福利部金門醫院急救，當天上午7時許死亡，檢察官當天相驗。
案發後警方成立專案小組，經調閱監視器畫面、訪查相關證人及擴大搜索，17日查緝李姓男子到案。檢方表示，檢察官訊後認李姓男子涉犯中華民國刑法殺人罪嫌重大，有相當理由認為有逃亡及勾串證人之虞，認有羈押必要，當天晚間向金門地方法院聲押禁見獲准。
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