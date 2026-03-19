男金門KTV持刀刺人胸腹致死　檢聲押禁見獲准

新北市新店區碧潭渡船頭碼頭昨驚見1具男性浮屍，警方查出死者71歲李姓男子前天就從中和住處離家外出，家屬當天下午立即向中和警方報案協尋失蹤男子下落，警方調閱路監視器查出最後蹤影出現在新店碧潭吊橋，但未發現男子下橋身影，昨天下午在碧潭渡船頭碼頭發現時已無生命跡象未送醫，警方現場拉起惟鎮帷幕及派員戒護並報請檢察官相驗後交由家屬領回處理後事宜。

2026-03-19 14:13