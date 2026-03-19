眼白上吊⋯高雄3歲童突癱軟 母驚嚇狂奔進派出所求救

高雄市鳳山區昨天中午一名林姓女子突然衝進鳳山警分局忠孝派出所求救，林女稱自己的女兒疑似感冒，突發全身癱軟、失去意識，甚至出現「眼白上吊」翻白眼症狀，嚇得她哭求員警幫忙救人，警方見狀不敢大意，立刻開巡邏車開道送醫，順利讓女童平安就醫。

據了解，昨天中午12時許，忠孝派出所員警正在執行值班與備勤勤務，林女神色慌張、氣喘吁吁地跑進派出所求助，員警見人命關天，立刻跟隨林女查看，發現其抱著的女童身體已癱軟呈現「C型」、失去意識，情況十分危急。

為爭取黃金救援時間，警方當機立斷，讓林女抱著女童坐上警車，沿途開啟警示燈、鳴響警笛，並透過廣播提醒用路人禮讓，全速趕往醫院，最終僅花費3分鐘便抵達急診室，讓女童及時接受專業醫療處置，林女對警方及時伸出援手頻頻致謝。

鳳山警分局對此表示，緊急情況下警車雖可協助開道護送，但車上並無專業救護設備，警方呼籲民眾，若遇緊急救護需求，第一時間仍應撥打119請求救護車到場，讓病患能在送醫途中獲得更妥善的醫療照護。