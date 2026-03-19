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影／才向父親說要去喝咖啡 25歲重機女騎士遇死亡車禍！搶救畫面曝光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台61線西濱高架快速道八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，不幸往生的重機女騎士年僅25歲，她昨晚跟父親說要和車友去騎車兜風、喝咖啡，沒想到遭遇奪命事故，自摔後又被貨車輾過。救護人員趕抵現場搶救畫面曝光。

據了解，陳姓女子家住台北市，平常在文理補習班任職，興趣是騎重機，她在臉書分享許多帥氣騎車和到各地旅遊的照片。昨晚跟家人說要和重機車友外出兜風、喝咖啡，沒想到在新北市八里濱海公路發生車禍。

陳女昨天深夜11時許與幾名重機車友同行各自騎車，途經台61線西濱快速公路北向約3公里處，在接近通車路段終點之前，陳女不明原因自行滑倒摔車躺臥在車道上，車友見狀趕緊停靠路旁，協助擋車疏導後方交通試圖避免再次追撞。

這時由21歲呂姓司機駕駛的小貨車疾駛而來，他說環境很暗看不清楚，先看到前方外側車道有人在揮手，本能向左閃避卻又發現內側車道另有慢速汽車阻擋去路，於是連忙再向右閃避至外側車道，未料因此輾過女騎士，趕緊停車察看。

救護車獲報趕抵時，陳女傷勢非常嚴重已經沒有生命徵象，緊急送往淡水馬偕醫院搶救至凌晨0時許宣告不治。警方表示肇事貨車司機沒有飲酒，今天下午將安排司法相驗，詳細肇因與肇責尚待進一步調查釐清。

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，不幸往生的重機女騎士年僅25歲，她不明原因自摔後又被貨車輾過。救護人員趕抵現場搶救畫面曝光。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，不幸往生的重機女騎士年僅25歲，她不明原因自摔後又被貨車輾過。救護人員趕抵現場搶救畫面曝光。記者林昭彰／翻攝

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝

台61線西濱高架快速道新北市八里路段昨天深夜發生嚴重車禍，1輛紅牌重機不明原因自摔，25歲陳姓女騎士倒臥車道上遭後方貨車輾過，傷勢嚴重送醫急救，今天凌晨0時許宣告不治。記者林昭彰／翻攝
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陳女在臉書分享她騎重機的帥氣追焦照片。圖／翻攝陳女臉書
陳女在臉書分享她騎重機的帥氣追焦照片。圖／翻攝陳女臉書

陳女在臉書分享她騎重機的帥氣照片。圖／翻攝陳女臉書
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八里 救護人員 車禍

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