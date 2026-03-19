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台61線觀音段驚悚車禍！轎車遭大貨車擠壓卡分隔島 女駕駛OHCA送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，1輛深灰色轎車行經當地，疑似與同向大貨車發生劇烈碰撞，轎車卡在分隔島上，慘遭擠壓變形，年輕女駕駛受困車內當場失去生命跡象，第三救災救護大隊草漯分隊趕抵協助脫困送醫，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天上午10時37分據報，位於觀音區台61線南下34公里處發生交通事故，小轎車遭大貨車擠壓卡分隔島，駕駛尚未逃出；立刻派遣草漯分隊2輛消防車、3輛救護車共11名救難救護人員馳往救援。

消防局說，到場發現一輛FUSO大型貨車與一輛深灰色斯柯達（Škoda）Octavia轎車發生事故，轎車遭大貨車撞擊後擠壓，以致整輛車卡在內側分隔島，車體嚴重扭曲變形，駕駛座空間明顯限縮，由於車體受損嚴重，駕駛一度受困，消防救難人員立即以破壞器材，從右前車窗進行切割作業，將受困駕駛救出。

救護人員初步檢傷，受困駕駛是名熟齡但不知姓名的女子，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），立即於現場施以心肺復甦術（CPR），並使用自動體外心臟去顫器（AED）監測心律，持續給予氧氣、建立呼吸道與靜脈輸液等急救處置，隨即由救護車送往桃園醫院新屋分院搶救，詳細事故原因仍待調查。

桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝

桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園市觀音區台61線南下34公里處，今天上午10時餘發生嚴重車禍，遭擠壓變形的轎車女駕駛受困車內並失去生命跡象，救難人員緊急破壞車體協助脫困送醫，至於事故原因及責任待警方調查。記者陳恩惠／翻攝

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