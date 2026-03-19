嘉明湖驚魂！17歲女山友高山不適癱軟 空勤直升機緊急吊掛救命

台東縣海端鄉嘉明湖山域今上午傳出緊急救援事件。一支8人登山隊自3月16日由向陽登山口入山，原訂今天下山，未料途中一名17歲女性隊員自前一晚開始出現頭暈、噁心嘔吐、四肢無力及呼吸急促等疑似高山症狀，雖意識清楚，卻已無法自行行動，情況一度相當危急。

消防局於上午8時43分接獲通報，得知患者受困於嘉明湖避難山屋，立即啟動山域救援機制，派遣關山大隊山域專責隊趕赴現場，並同步通報相關單位支援。考量山區地形險峻且患者狀況不穩，消防局迅速於9時20分申請空中勤務總隊直升機進行高空吊掛救援。

直升機於10時10分順利起飛，並在10時56分成功完成吊掛作業，將患者及陪同教師共2人安全接駁下山。後續由救護車於豐年機場接手轉送，於11時41分平安送抵馬偕紀念醫院。經初步評估，患者意識清楚、生命徵象穩定，順利化解這場高山驚魂。

消防局表示，此次救援行動共出動消防人車4輛、9人參與，展現山域救援體系的即時反應與專業能力。消防局也提醒，高山環境變化快速，民眾登山前應充分評估自身體能與氣候條件，並備齊通訊設備及緊急物資，一旦出現高山症狀應及早下撤或求援，避免憾事發生。

一支8人登山隊自3月16日由台東向陽登山口入山，原訂今天下山，未料途中一名17歲女性隊員自前一晚開始出現頭暈、噁心嘔吐、四肢無力及呼吸急促等疑似高山症狀，消防局獲報啟動山域救援。圖／台東縣消防局提供