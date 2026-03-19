台南中華陸橋騎士被輾斃「慢車道」設計引質疑 交通局回應了

台南市東區中華東路陸橋昨天下午發生砂石車與機車事故，造成騎士死亡。路權團體質疑該路段近路口慢車道配置存在安全隱憂。台南市交通局表示，事故原因仍由警方調查中；對於慢車道設計及路口路段，交通局將配合辦理A1事故會勘，檢視陸橋交通設施並進行必要優化。

交通局指出，慢車道劃設依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」及「市區道路附屬工程設計規範」，主要目的是提供慢速或弱勢用路人專屬騎乘空間，同時利用道路空間剩餘彈性配置，提高使用效率。慢車道騎乘與轉向均有相關規範，用路人應依規行駛，以降低事故風險。交通局強調，個別事故多為多重因素造成，不宜全然歸咎慢車道設置。

對於慢車道近路口易被詬病的問題，交通局說明，近年已研議處理原則，短街廓或既有慢車道經檢討後可改為混合車道，接近路口60公尺前依路口寬度調整車道配置，提前分流直行及右轉車，避免緊急變換車道。上述原則均依設置規範研訂，兼顧有限道路寬度及快慢速車流交織安全，後續將持續滾動檢討並逐步優化。

台南東區中華陸橋昨天下午3時52分發生砂石車與機車事故，由西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，一起通行在橋上時，在下橋處發生車禍；約69歲男騎士卡入砂石車後輪救出後明顯死亡。近年來中華陸橋車禍已釀3死，都發生在上下橋處，路權團體質疑該路段近路口機慢車道配置有問題。

台南市東區中華東路陸橋昨天發生東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生擦撞車禍，騎士當場遭輾斃。本報資料照片