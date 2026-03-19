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校園割喉案翻版？高雄家長控孩子遭同學持刀威嚇「殺了你」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市區一所小學驚傳疑似校園霸凌案，有家長指控小孩遭同校學生持美工刀片逼近下巴，威嚇聽從指示帶某位同學去見他，否則就要「殺了你」，持刀學生當眾揚言，隔天要殺一個人，家長急忙報警處理。高市教育局表示，校方已啟動關懷輔導機制，警方會在放學時段加強巡查與安全維護。

據家長描述，17日下午兩個小孩準備前往安親班，等待接駁車時，同校一名學生突然從口袋裡拿出一把美工刀對著自己的小孩揮舞說「你明天給我叫班上xxx來找我，如果沒來我就殺了你！」

其他目擊學生出面勸導「學校規定不能帶美工刀」，豈料對方拿刀相向，且嗆說「妳給我閉嘴」，離開後又折返，並當眾揚言「明天要殺一個人」，多名學生目擊整個事件發生過程，受到不小驚嚇。

被害學生家長說，自己兒子在學校被同學拿刀威嚇，而且刀片就放在兒子的下巴附近，聽見安親班老師轉述過程，當下真的是頭皮發麻，還好沒有受到任何刀傷，應預防重演土城校園割喉案。

教育局說明，本案發生於3月17日放學後，學生隨校外安親班前往上課途中的轉角發生衝突，學校已於第一時間完成通報，並於翌日邀集雙方家長會談，行為人家長配合後續輔導與管教等措施。學校亦與轄區派出所保持密切聯繫，警方於放學時段加強巡查與安全維護。

教育局強調，學校已持續輔導行為人，並協助安排心理衡鑑，後續將依鑑定結果提供適切輔導資源。學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排相關學生晤談與心理支持，持續關懷其身心狀況。另學校於開學初等重要集會場合與相關課程，已多次宣導禁止攜帶危險物品入校等規定，後續將持續追蹤宣導。

教育局重申「霸凌零容忍」立場，對於任何危害學生安全之行為，均採取零容忍態度，將持續督導學校秉持客觀、公正原則妥處本案，並加強相關學生輔導與關懷，確保學生安全。

高雄市區一所小學發生疑似校園霸凌案，有學生遭同校學生持美工刀威脅。家長得知後憂心不已，擔心再度發生校園割喉案悲劇。圖／取自學校官網
高雄市區一所小學發生疑似校園霸凌案，有學生遭同校學生持美工刀威脅。家長得知後憂心不已，擔心再度發生校園割喉案悲劇。圖／取自學校官網

安親班 校園 學生

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