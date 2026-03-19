彰化虐狗翻版？台中犬遭砸頭吐血亡 議員撒冥紙痛批動保處：官僚害命

彰化縣日前發生杜告犬疑遭虐打致死卻謊稱逃走引公憤。台中市議員江和樹質疑，台中竟傳出翻版，有狗飼主拿安全帽狂砸小黃狗致死，謊稱吃到蚊香，早就3月11日就有民眾通報，但動保處16日到場，錯失救小黃慘死，今到動保處撒冥紙抗議消極外包害命。動保處說明，送驗釐清死因、配合警方偵辦。

該飼主已在江和樹的陪同下，向警方自首，承認是上大夜班後，聽到狗一直叫很煩，拿安全帽砸狗，沒想到失手砸死小黃，並為此事向社會大眾致歉。

江和樹今與多名愛狗人士到動保處抗議，現場並播放小黃狗哀鳴錄音。江和樹說，在3月11日，就有民眾因虐狗事件email通報動保處，也附上小黃狗哀鳴聲，不過，動保處外包卻沒有處理，直到16日，他的服務處聯絡動保處至現場了解才到場，小狗死亡，飼主還通知1999收狗屍，清潔隊當天到大里日新路旁收回。

江和樹痛批，本應該是動物救星的動保處成為殺死小黃的幫凶，這已不只螺絲鬆掉，根本是行政怠慢、官僚殺人，動保處明明有機會救下一條生命，卻只顧著丟給外包廠商，是害死牠最大的幫凶。

動保處表示，此案於3月11日接獲民眾通報，反映犬隻疑有長期關籠及吠叫情形，並於3月12日及13日補充提供相關聲音資料，3月16日派員前往現場了解飼養狀況。飼主說明該犬為幼犬，3月14日不明原因死亡，期間曾因皮膚異常送醫治療。

動保處指出，已扣留犬隻屍體並送交專業單位進行解剖檢驗，以釐清死亡原因及傷勢情形，作為後續刑事偵辦及行政裁處依據；另警方已受理調查，行為人並已到案說明，相關案情仍由警方偵辦中。依動保法，故意傷害動物致死者，最重可處2年徒刑，併科200萬元罰金。

台中市議員江和樹質疑動保處遲5天到大里救小黃狗是消極外包害命，今到動保處撒冥紙抗議。記者趙容萱／攝影

台中市議員江和樹質疑動保處遲5天到大里救小黃狗是消極外包害命，今到動保處撒冥紙抗議。記者趙容萱／攝影

遭虐的小狗頭部血跡斑斑、口鼻吐血，鼻子（紅圈處）等有明顯外傷。圖／台中市議員江和樹提供

台中市議員江和樹質疑動保處遲5天到大里救小黃狗是消極外包害命，今到動保處撒冥紙抗議。記者趙容萱／攝影