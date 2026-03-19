高雄車禍「30日死亡人數」連續7年居全台冠軍 交通局喊冤：已逐步下降

高雄市去年全年度交通事故「30日內死亡人數」為307人，平均每28.5小時就有1人死於交通事故，已連續7年連蟬聯各縣市死亡人數之冠，且機車事故死亡人數排名全國第一、高齡死者排名第二，死亡曲線雖有緩坡下降，但仍不如預期，市議員要求市府透過大數據及AI系統深入剖析事故肇因，加強取締違停，下降高雄交通死亡人數。

高市交通局表示，高雄土地面積相當於「1個新北市加上3個台北市」，且因有港口與重工業區，大型車與機車數量高，面臨城鄉交通型態複雜的嚴峻挑戰，但在市府道安團隊和市民共同努力下，交通事故30日內死亡人數已呈現逐步下降趨勢，114年死亡人數較108年減少44人，減幅12.5%，與排名第二的臺南市之差距由108年差57人，縮小至114年的3人。

交通局強調，新北市、臺中市、臺南市去年A30相較於108年，都分別上升53人、21人、10人，「顯示高雄市持續道安安全改善已明顯縮短與其他城市差距，是改善力道最強的直轄市。」

高雄去年交通事故A30「30日內死亡人數」為307人，最高點在去年5月為30人、最低點7月22人，相較前年311人、大前年317人，近3年數值逐年下降，且觀察近5年趨勢圖，人數也有下降趨勢。

「高雄平均每28.5小時就有一人死於交通事故！」議員白喬茵表示，高雄市30日內死亡人數已連續7年蟬聯各縣市死亡人數之冠，今年包含機車事故死亡人數第一和高齡死者排名第二，交通死亡曲線雖有緩坡下降，但市府屢以發展城市主權AI自詡，如何應用大數據和AI剖析事故肇因，應透過數位孿生技術調整道路規劃，下降交通死傷人數。

高雄去年機車交通事故數為39867件，釀210人死亡，去年65歲以上高齡者因交通事故造成138人死亡，前3名為高齡機車騎士、高齡行人、高齡腳踏車騎士。回顧去年，9月時在大社和仁武分別在一周發生大型車右轉擦撞騎士，2人遭輾斃；5月時發生酒駕累犯連闖5個紅燈，撞死女騎士等。

白喬茵舉例，民族路和高楠公路因同向分隔島設計，使汽車右轉須切入慢車道，頻造成汽機車追撞、側撞事故，而機車停車空間規畫不足且消極取締，讓違停狀況層出不窮，且騎樓亂象影響人行安全，都導致交通事故增加，卻始終未見高市府在都市計畫和建築審查中做對應調整，只能由市民用路安全來承擔後果。

議員陳慧文表示，高雄幅員大、產業車流重、機車使用比例高，又有高齡化與城鄉路型差異等結構因素，交通治理本就較其他城市複雜，「每一個交通事故數字背後，都是一個心碎家庭，高雄交通安全還有很長的路要走」。

高雄市去年全年度交通事故「30日內死亡人數」為307人，平均每28.5小時就有1人死於交通事故，已連續7年連蟬聯各縣市死亡人數之冠。圖／翻攝自高雄市議員白喬茵臉書