酒駕600萬賓士國道爆胎狂飆蛇行 男子依公共危險罪法辦

1輛要價逾600萬元的G350d越野休旅車，昨天下午行經國道中山高彰化路段時，因爆胎沿路蛇形行駛，還掉落碎片及備胎，最後駛下彰化交流道停在彰化市崙美路，彰化警方據報到場，江姓駕駛人醉在駕駛座上不動， 酒測值達1.5，已爛醉如泥，今天依公共危險罪移送偵辦。

警方調查，依據網路影片，昨天下午4時55分許，由60歲的江姓男子昨天駕駛賓士G350d越野休旅車，行經中山高北向201.5公里彰化、花壇路段輔助車道時，疑因爆胎，沿路掉碎片與破損輪胎，甚至連備胎蓋都掉落路面，不僅車體向右側傾斜，甚至還數度蛇行，最後下彰化交流道，江男駕駛的這輛車仍繼續行駛，約下午5時57分許，停在彰化市崙美路315巷旁。

彰化警分局莿桐派出所接民眾報案，派員到場，發現江姓男子醉坐在在駕駛座，未熄火，由於車身顯有撞擊毀損痕跡，雖然無被害人，為防止對生命身體危害，上前盤查駕駛人是江姓男子，身上散發濃厚酒味，經實施酒測，酒測值達1.5，已達爛醉程度，依公共危險罪移送偵辦。。

這輛要價逾600萬元的G350d越野休旅車，昨天下午行經國道中山高彰化路段時，因爆胎沿路蛇形行駛，還掉落碎片及備胎，最後駛下彰化交流道停在彰化市崙美路。圖／民眾提供

這輛要價逾600萬元的G350d越野休旅車，昨天下午行經國道中山高彰化路段時，因爆胎沿路蛇形行駛，還掉落碎片及備胎，最後駛下彰化交流道停在彰化市崙美路。圖／民眾提供

這輛要價逾600萬元的G350d越野休旅車，昨天下午行經國道中山高彰化路段時，因爆胎沿路蛇形行駛，還掉落碎片及備胎，最後駛下彰化交流道停在彰化市崙美路。圖／民眾提供

這輛要價逾600萬元的G350d越野休旅車，昨天下午行經國道中山高彰化路段時，因爆胎沿路蛇形行駛，還掉落碎片及備胎，最後駛下彰化交流道停在彰化市崙美路。圖／網友提供

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