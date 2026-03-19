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台南中華陸橋遭輾死騎士「兒子是北市警察」...上班接噩耗趕回認屍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處過去已發生婦人與大車死亡車禍，去年9月女騎士再與大車擦撞身亡，昨天西端上橋處對向下橋處車道再發生砂石車輾斃男騎士；死者吳姓男子的兒子是在台北服務的警察，他表示不知道道路設計的問題，先處理父親的後事。

69歲吳姓男騎士的妻子表示，丈夫昨天說出門一下，很快就回來，沒想到就此天人永隔；吳的兒子今天上午10時50分會同檢察官相驗，他表示自己在台北擔任警察10多年，不清楚陸橋道路設計是否有瑕疵，接到電話時正在上班，緊急趕回來處理，難過是往後的事，先處理父親的後事。

死者的三個哥哥今天陪同吳妻及兒子相驗，39歲黃姓駕駛也到場。黃表示正運送路平專案的碎石頭前往國民路，要去施工，沒想到會發生事故，不清楚為什麼死者會滾進砂石車輪下；在上班工作途中發生這種事，「事情都發生了，也只能面對」，他也想跟家屬致意。

依據現場遠端監視器畫面顯示，當時砂石車於車道直行準備下橋，砂石車右側的機車，突然不明原因重心不穩向左偏移倒下，人車疑似因此滾入砂石車輪下，發生碰撞；據了解，黃姓駕駛酒測值為0，將被依過失致死罪移送偵辦，至於肇事致人於死，駕照是否會被吊銷，警方表示要再釐清。

台南市警第一分局交通組長劉智豪指出，昨天下午3時50分，黃姓砂石車駕駛由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向行駛的吳姓男騎士發生擦撞，騎士人車倒地當場傷重不治身亡，事故原因與肇事責任調查釐清中；警方呼籲，大車駕駛應注意視線死角，其他用路人也應遠離大車，確保自身安全。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒今受訪指出，昨晚有去看現場，他認為在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，交通局應該建構更安全的慢車道，讓民眾養成習慣不並行的駕駛習慣，而不是車道隨時會消失導致並行的情況發生；這不是遠離大車的問題，是設計殺人的問題。

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華南路的西端上橋處，繼2023年61歲楊姓婦人載著孫子與大貨車擦撞，楊婦重創不治，去年9月23日49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，也與大貨車擦撞身亡；昨天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。

黃姓砂石車駕駛表示，在上班工作途中發生這種事，遇到了只能面對，他也想跟家屬致意。記者袁志豪／翻攝
黃姓砂石車駕駛表示，在上班工作途中發生這種事，遇到了只能面對，他也想跟家屬致意。記者袁志豪／翻攝

昨天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／翻攝
昨天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／翻攝

死者吳姓騎士兒子是台北市的警察（右三），他表示不清楚陸橋道路設計的問題，先處理父親的後事。記者袁志豪／翻攝
死者吳姓騎士兒子是台北市的警察（右三），他表示不清楚陸橋道路設計的問題，先處理父親的後事。記者袁志豪／翻攝

死者吳姓騎士兒子是台北市的警察（右二），他表示不清楚陸橋道路設計的問題，先處理父親的後事。記者袁志豪／翻攝
死者吳姓騎士兒子是台北市的警察（右二），他表示不清楚陸橋道路設計的問題，先處理父親的後事。記者袁志豪／翻攝

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒指出，在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，導致大小車會車並行的情況發生。圖／翻攝自Google Maps
台南市人本交通促進協會理事長林詠軒指出，在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，導致大小車會車並行的情況發生。圖／翻攝自Google Maps

騎士 路平專案

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