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影／兩個小孩都愛玩扭蛋機...台中女偵查佐融入創意宣導 學子愛上了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

因詐騙猖獗，警察機關常作犯罪教育宣導，但無法有效吸引年輕族群目光，台中市警局少年隊偵查佐卓十如育有二子，發現小孩從讀國小都高中階段，都愛「玩扭蛋機」，因此從中發想，從今年寒假開始，分別在少年隊部、亞洲大學辦理兩場宣導活動時，將反詐問題裝入扭蛋中，配合獎品，沒想到讓年輕學子瘋狂愛上，排隊爭相解題，也讓可能枯燥的宣導，變成有趣的活動。

台中市警局少年隊偵查佐卓十如發現，傳統的預防犯罪宣導，常無法有效吸引年輕族群目光，她從兩個小孩從讀國小至高中階段，都喜歡玩扭蛋機為發想，將扭蛋內隨機置入「拒毒」或「識詐」題目，每顆扭蛋隨機贈送不同的宣導品，因扭蛋裝有不同問題，類似盲盒驚喜感，容易引起年輕學子興趣。

該台「拒毒識詐扭蛋機」已分別在今年寒假以及近日的亞洲大學的開學活動時，擺攤登場，在亞洲大學設攤時，另外設計「免答題-今日最大獎」扭蛋，幸運扭到的民眾，可以不用答題即獲得當日最大獎，活動當日提供最大獎是運動水壺。

卓十如回憶，當天幸運扭到最大獎的學生，當場興奮到尖叫，甚至連該校的外籍學生就算看不太懂中文，扭到題目後還用手機google翻譯，躍躍欲試認真答題，現場互動氣氛熱烈。

台中市少年隊呼籲，不論是「拒毒」或是「識詐」向來都是警方宣導重點，建議民眾除了可追蹤中警少年police官方臉書，不定期會發送宣導資訊外，也要多多關心家中青少年生活作息及交往對象，若有發現任何異狀或偏差行為，歡迎向警方求助。

台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供
台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供

台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供
台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供

台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供
台中市警局少年隊將扭蛋機融入宣導活動中，引發學子興趣，近日在亞洲大學設攤時，學子爭相解題。圖／警方提供

亞洲大學 小孩 扭蛋

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