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台中豐原爸下車購物「妻女在車內」竟遇陌生男想開車門…2女童尖叫嚇哭

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文提醒，他昨天開車載妻子與二名年幼女兒到豐原區，他下車購物時，遇到陌生男子想開車門，二名女兒尖叫嚇哭，他提醒大家注意；豐原警分局今天表示，未接獲民眾報案。

男子在臉書PO文和車上行車紀錄器畫面提醒大家，注意此人亂開車門！昨晚他開車停在豐原區中興路一家超商隔壁火鍋店門口，到超商購物，5分鐘後這名男子從遠處靠近車，直接動手反覆開4個車門，發現4個門都鎖住，男子後來被一名婦人騎車載走。

PO文男子說，還好他下車有請家人鎖門，沒讓對方得逞，當時他妻子與女兒都在車上被嚇到，他已報警請警察加強巡邏。

男子PO文和照片，有網友留言，懷疑想開門男子可能是失智，男子表示，如果對方是失智當然會體諒，但車上有他1歲和7歲女兒，沒鎖被開車門後果不堪設想，還好其妻爬到駕駛座開離，但二名女兒已嚇到尖叫一直哭，他走出家商店時已不見男子，他PO文想提醒大家，下車時記得鎖車門，尤其車上有小孩時。

一名男子在臉書PO文說，他昨天開車載妻與女兒到豐原區，他下車購物時，妻女在車上，一名陌生男子要打開他的車門，幸好當時車門有鎖上。圖／民眾提供
一名男子在臉書PO文說，他昨天開車載妻與女兒到豐原區，他下車購物時，妻女在車上，一名陌生男子要打開他的車門，幸好當時車門有鎖上。圖／民眾提供

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