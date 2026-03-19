影／台南中華陸橋近年釀三死！遭輾死騎士妻：他說出門一下很快就回來

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處過去已發生婦人與大車發生死亡車禍，去年9月女騎士再與大車擦撞身亡，昨天西端上橋處對向下橋處車道再發生砂石車輾斃男騎士，39歲黃姓駕駛運送路平專案碎石頭到國民路，沒想到卻意外輾死出門不久的男騎士。

69歲吳姓男騎士的妻子表示，丈夫昨天說出門一下，很快就回來，沒想到就此天人永隔；孩子都在北部，接到消息連忙趕回來。黃姓駕駛肇事後留在現場，他表示正運送路平專案的碎石頭前往國民路，要去施工，沒想到會發生事故，不清楚為什麼死者會滾進砂石車輪下。

依據現場遠端監視器畫面顯示，當時砂石車於車道直行準備下橋，砂石車右側的機車，突然不明原因重心不穩向左偏移倒下，人車疑似因此滾入砂石車輪下，發生碰撞；據了解，黃姓駕駛酒測值為0，被依過失致死罪移送偵辦，台南地檢署於今天上午10時50分會同家屬相驗遺體。

台南市警第一分局交通組長劉智豪指出，昨天下午3時50分，一名砂石車駕駛由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向行駛的吳姓男騎士發生擦撞，騎士人車倒地當場傷重不治身亡，事故原因調查釐清中；警方呼籲，大車駕駛應注意視線死角，其他用路人也應遠離大車，確保自身安全。

昨天案發後，由於死者遺體卡在後輪下，消防人員及車輛無法協助拉出來，警方請大型吊車協助；消防局表示，因砂石車滿載，連大型吊車也施工困難，消防加派特搜隊人車前往協助，直到晚間6時10分，耗時2個多小時才終於將遺體救出，送至台南市立殯儀館。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒今受訪指出，昨晚有去看現場，他認為在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，交通局應該建構更安全的慢車道，讓民眾養成習慣不並行的駕駛習慣，而不是車道隨時會消失導致並行的情況發生；這不是遠離大車的問題，是設計殺人的問題。

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華南路的西端上橋處，繼2023年61歲楊姓婦人載著孫子與大貨車擦撞，楊婦重創不治，去年9月23日49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，也與大貨車擦撞身亡；昨天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒指出，在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，導致大小車會車並行的情況發生。圖／翻攝自Google Maps

依據現場遠端監視器畫面顯示，當時砂石車於車道直行準備下橋，砂石車右側的機車，突然不明原因重心不穩向左偏移倒下。記者袁志豪／翻攝

昨天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍，騎士當場遭輾斃。記者袁志豪／攝影

昨天因砂石車滿載，連大型吊車也施工困難，消防加派特搜隊人車前往協助，耗時2個多小時才終於將遺體救出。記者袁志豪／翻攝