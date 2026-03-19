大園區楊姓老翁因痛風突然發作導致雙腳癱軟，不慎跌落路旁田埂水道，所幸大園警分局巡邏員警及時發現。圖：讀者提供

桃園市大園區一名60的楊姓老翁昨(18)日晚間21時許返家途中，因痛風突然發作導致雙腳癱軟，不慎跌落路旁田埂水道，所幸大園警分局巡邏員警及時發現，並在熱心民眾的協助下將老翁救起，隨後平安護送其返回住處，化解一場驚魂記。

老翁受困已久，全身濕透發冷，體力已完全透支，面對員警詢問時因寒冷而不斷發抖，僅能模糊報出自己的姓名。圖：讀者提供

三菓派出所表示，警員李至杰、謝丞洛昨晚執行巡邏勤務時，發現路旁田埂的水道內疑似有人影跌坐，員警趕緊下車查看，發現楊姓老翁正受困於水道中，由於當時正值深夜，氣溫偏低，加上老翁受困已久，全身濕透發冷，體力已完全透支，面對員警詢問時因寒冷而不斷發抖，僅能模糊報出自己的姓名。

三菓派出所警方平安護送老翁返回住處，化解一場驚魂記。圖：讀者提供

警員見老翁身體明顯虛弱，無法自行站立，隨即與路過的熱心民眾協力將老翁從水道中扶起，安置在田埂旁稍作休息，並主動提供飲用水讓老翁補充體力。待老翁意識逐漸恢復後，他向警方表示，自己本來正要回家，卻在半路突然痛風發作，雙腳瞬間失去知覺且癱軟無力，才會重心不穩跌落水道，困在其中進退兩難。

三菓派出所進一步提到，經員警利用戶役政系統查詢，確認了老翁的住家地址，由於老翁目前獨居，家中並無其他家屬可到場協助，員警擔心其身體狀況若獨自待在戶外恐有失溫危險，便決定開車護送老翁返家，老翁對於員警的熱心協助深表感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：緊急！大園翁跌進田埂水道險失溫 三菓警即刻解圍