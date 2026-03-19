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市區拖吊1公里喊價2萬！呂秋遠殺到25折 修車廠曝合理行情讓他心涼

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/呂秋遠' rel='呂秋遠' data-rel='/2/106680' class='tag'><strong>呂秋遠</strong></a>近日遇到<a href='/search/tagging/2/拖吊' rel='拖吊' data-rel='/2/249230' class='tag'><strong>拖吊</strong></a>蟑螂，分享事發經過。拖吊示意圖，非文中車輛。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
呂秋遠近日遇到拖吊蟑螂，分享事發經過。拖吊示意圖，非文中車輛。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

「拖吊蟑螂」橫行，台北市刑事警察大隊一舉破獲逮捕6人到案後，律師呂秋遠也在臉書揭露自己遇到拖吊費的「都市傳說」。他在情急無奈的情況下，叫了從網路搜尋到的車行商家，在台北市區僅拖吊1公里，就被開出高達2萬元的天價拖吊費，他不斷殺價後，仍以高出市價一倍的費用付清款項。

呂秋遠表示，前幾天的晚間9點多，在行經北市羅斯福路時遇上車子拋錨，尷尬地停在路中動彈不得。在急電信用卡與保險公司後，得到的回應卻是：「很抱歉，目前拖吊車全部都在忙，我們會盡量幫你安排，請耐心等候一下」、「兩個小時後，車子就可以到了唷！」等令人無奈的回應。

呂秋遠說，在情急之下，網路成了他的最後一根稻草。搜尋「拖吊」關鍵字後，終於找到半小時內能到現場拖吊的業者，成功將拋錨的車子拖去距離1公里左右的修車廠。當時呂秋遠原本手握著2000元，預估只拖1公里的費用「應該可以吧？」，未料駕駛振筆疾書後，表情很心虛地開出2萬元的天價價格。

呂秋遠表示，當時並未表明自己的律師身分向對方施壓，只是連番詢問對方：「大哥，這個費用可能算錯了，要不要再算一遍？」、「你還是算錯了。」只見對方埋頭苦幹，在收據上塗塗改改、唉聲嘆氣後，來回喊價「1萬2如何？」、「7000元，大哥，可以了吧？」。

呂秋遠透露這場拖吊驚魂記最終以5000元成交。對方原本還希望能再加500元的「網路叫車」手續費，但被呂秋遠駁回，並在雙方互加Line後，結束這場意外事件。

呂秋遠於文末感嘆，在談好價錢、拖吊司機也離開後，修車廠老闆才搖搖頭地表示：「其實，2500元他也會同意，這才是一般合理行情。」呂秋遠為此呼籲主管機關能介入網路的拖吊管道，避免拖吊蟑螂橫行。

呂秋遠 拖吊

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