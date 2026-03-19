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影／新北高中生生騎UBike路口「切西瓜」 左轉被汽車撞倒送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區三民高中1名國中部8年級男學生，昨天下午放學騎YouBike在學校後方復興路口違規左轉民權路，被對向直行轎車撞上。男學生當場摔倒躺地不動嚇到許多人，眾目睽睽之下被救護車送走，幸好傷勢不重。

監視器清楚拍下車禍過程，昨天下午4時許放學時段，畫面中可看見先有2名男學生各自騎乘單車，在復興路口「切西瓜」占用來車道搶快左轉民權路，當時復興路對向沒車因此順利轉彎通過路口。

緊接著跟在貨車後面的14歲李姓男學生騎YouBike，也打算比照「切西瓜」方式左轉，但這時對向由44歲陳姓男子駕駛的轎車剛好通過路口，因左前方視線被貨車阻擋，等到看見YouBike衝出來，已經來不及閃避而撞上。

男學生摔倒躺在斑馬線上，放學時段引起許多路人和學生駐足圍觀，也有熱心民眾趕緊過來幫忙，救護車趕抵將男孩送往北市新光醫院，初步了解是肢體擦挫傷沒有大礙。詳細事故原因與肇責尚待警方進一步調查釐清。

新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝

新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝

新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市立三民高中1名國中部男學生昨天騎YouBike跟著貨車後方，在路口打算「切西瓜」搶快左轉。對向藍色轎車視線被貨車阻擋，閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝

救護車 學生

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