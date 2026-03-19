新竹東區住宅火警 火舌吞噬民宅6旬婦手遭灼傷

新竹市東區高峰路一處住宅，今天上午9時許發生火警意外，消防局接獲報案後，立即出動15輛消防車、36名消防人員趕往現場布線灌救，現場火勢猛烈，火舌不斷從屋內竄出，現場一名60歲婦人因手部燒燙傷，所幸意識清楚，已緊急送往醫院治療。

新竹市消防局指出，今天上午9時39分接獲報案，指稱高峰路某連棟平房發生住宅火警，報案民眾驚恐表示現場已有濃煙火舌，消防人員趕抵後發現，民宅大廳已陷入火海，雜物皆被烈火包圍，景象駭人。

消防人員立即布線灌救，所幸屋內無人受困受傷，但有一名60歲婦人因手部被火灼傷，有明顯燒燙傷痕跡，醫護人員現場給予初步清創包紮後，隨即由救護車送往醫院。

火勢順利於10時3分撲滅，經消防人員清查確認無其他受困者。不過火勢熄滅後，民宅外牆已被燻得焦黑，內部家具與隔間也嚴重毀損，詳細起火原因，仍待火調科調查釐清。

一名60歲婦人因手部被火灼傷，有明顯燒燙傷痕跡，醫護人員現場給予初步清創包紮後，隨即由救護車送往醫院。圖／新竹縣消防局提供