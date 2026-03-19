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令人鼻酸⋯毒駕害死三寶媽 年幼孩子哭跪靈堂告別

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市小港區7日晚間一名43歲李姓婦人外出買宵夜時，慘遭毒駕男子撞斃，家屬昨舉辦告別式，3名年幼子女神情哀戚跪著爬進靈堂送別媽媽，還在氣球上寫下「我會照顧弟弟」、「媽咪你好好休息」等語，場面令人鼻酸，家屬悲痛呼籲，政府應重視毒駕問題並修法重判，別讓悲劇重演。

事發在3月7日晚間，30歲楊姓男子涉嫌毒駕，在高雄市小港區中安路追撞前方2輛機車，造成43歲楊姓女婦人死亡，以及另輛機車陳姓婦人（52歲）母女受傷。

李婦騎乘機車遇此橫禍，原本幸福的五口之家瞬間破碎，家屬昨天舉辦告別式，李婦的3名子女身穿喪服，在法師引導下跪爬送母親最後一程。

其中年僅6歲的小兒子對死亡尚懵懂，頻問親友「媽媽進去（火化）出來還有身體嗎？」童言童語令在場親友心碎，李婦的母親更難以承受白髮人送黑髮人之痛，手捧蓮花幾近癱軟。

家屬透露，李婦相驗解剖後的傷疤極大，根本不敢讓孩子們看見。在告別式中，親友與孩子們將思念寫在氣球上，其中有孩子寫道「媽咪你好好休息，我會照顧好弟弟，你放心」，隨後讓氣球升空，盼將心意傳達給天上的母親。

面對肇事者的毒駕行為，李婦的妹妹發文表達強烈憤怒與無奈，認為「一場毒駕帶走的不只是3個孩子的媽媽」、「是娘家媽媽最疼的女兒、是姊妹間無可取代的依靠」字句間流露深切哀痛。

她提到，家屬原本難以接受解剖，但為釐清真相仍忍痛同意，「唯一訴求只有判重刑、求修法」。李妹並在貼文中，點名「陳其邁、韓國瑜、賴清德、賴瑞隆、柯志恩」呼籲正視毒駕問題，強調「願我二姐的犧牲，必須備受重視」。

李姓婦人身後留下3名年幼子女，在告別式上用氣球留言希望媽媽放心，場面令親友鼻酸。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓婦人身後留下3名年幼子女，在告別式上用氣球留言希望媽媽放心，場面令親友鼻酸。記者巫鴻瑋／翻攝

李姓婦人身後留下3名年幼子女，孩子在告別式上跪別母親，場面令親友鼻酸。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓婦人身後留下3名年幼子女，孩子在告別式上跪別母親，場面令親友鼻酸。記者巫鴻瑋／翻攝

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機車 童言童語 賴瑞隆

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