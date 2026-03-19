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恐怖！台74線大里匝道BMW擦撞後尾隨…追撞小貨車2受困、3傷送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台74線大里段今天凌晨近1時，發生35歲陳男駕駛小貨車與57歲羅男駕駛BMW轎車發生擦撞後，BMW尾隨小貨車後方，至德芳南路南下匝道出口，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成3人受傷，其中2人受困，經消防隊搶救後送醫救治。

台中市消防局說明，今天凌晨1時接獲市警局轉報，台74線大里區德芳南路交流道南下匝道出口有車禍緊急救護事件，立即派遣中山、十九甲及國光分隊出動消防車4輛、救護車3輛、消防人員14人前往搶救。

消防員到場後，發現BMW轎車前座45歲女乘客（胸口疼痛、意識清醒）受困，經搶救脫困、轎車男駕駛未受困（胸口疼痛、意識清醒），經給予必要處置後，送大里仁愛醫院救治；小貨車駕駛受困車內，右腳腳踝開放性骨折、意識清醒，經給予必要處置後送往亞大附醫救治。

警方調查，35歲陳男駕駛小貨車、57歲羅男駕駛BMW轎車（前座為45歲陳姓女乘客）都沿著台74線車道往太平方向行駛，雙方發生擦撞後，BMW尾隨小貨車後方，至德芳南路交流道南下匝道出口，小貨車不明原因先自撞護欄，後方BMW反應不及追撞貨車車尾。

警方表示，這起事故造成3人受傷，羅男無酒駕情事，陳男報請台中地檢署檢察官核發血液檢測鑑定許可書。詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。呼籲駕駛人如遇交通事故，應立即停車、報警並依規定處理，行車應隨時注意車前狀況，確保自身及用路人安全。

台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供
台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供

台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供
台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供

台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供
台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供

台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供
台74線大里段發生BMW轎車與小貨車擦撞後尾隨，因小貨車自撞護欄後反應不及追撞，造成2人受困、3傷送醫。圖／讀者提供

BMW 交通事故 消防人員

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