驚險瞬間！台東婦欲跳海 MLB球探奮勇下海救人

台東市海濱公園日前驚傳一起落海意外，一名約50歲婦人疑似飲酒後情緒波動，突然從沙灘走入海中，情況一度危急。所幸現場民眾即時察覺異狀，迅速展開救援，成功將人拉回岸邊，避免悲劇發生。

據悉，當時一名外籍男子正在附近散步，目睹婦人落海後，立刻奮不顧身衝入海中施救，隨後又有三名學生加入協助，眾人合力將婦人帶回岸上。警消獲報後趕抵現場，隨即進行關懷與安全評估。婦人除情緒仍顯激動外，並無明顯外傷，後續已由家屬接回照料。

值得一提的是，參與救援的外籍男子為美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊派駐台灣的球探雷森，平時居住於桃園。此行南下台東，原為觀察高中棒球賽事及潛力選手，未料在海邊散步時遇上突發狀況，隨即投入救援行列。

救援過程中，雷森右膝及腳趾遭海中礁石割傷，消防人員已於現場進行初步處置，並建議後續就醫及施打破傷風疫苗。他事後低調表示，傷勢不嚴重，「當下只想先把人救上來」，展現冷靜與無私的精神。

目擊者對其挺身而出的行為深表讚許，認為在危急時刻願意冒險救人，實屬難能可貴。警方也提醒，若發現他人有異常舉動或可能危及生命安全時，應即刻通報相關單位，讓救援能及時介入，共同守護社會安全。

台東市海濱公園日前驚傳一名約50歲婦人疑似飲酒後情緒波動，突然從沙灘走入海中，情況一度危急。所幸現場民眾即時救援，成功將人拉回岸邊。記者尤聰光／攝影

參與救援的外籍男子為美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊派駐台灣的球探雷森。記者尤聰光／翻攝

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