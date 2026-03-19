嘉市清晨住宅惡火燒13戶非中油宿舍 災民驚魂未定無家可歸

嘉義市東區興業東路一處狹小巷弄清晨發生住宅火警，鄰近中油煉製中心老舊聚落突竄火舌，因多為相連木造鐵皮屋，加上巷弄狹窄，火勢迅速蔓延，短時間內燒毀13戶民宅。熊熊烈焰劃破天際，濃煙直竄，讓原本寧靜的清晨瞬間陷入混亂與恐慌。外界一度誤傳該處為中油員工宿舍，但經查證後確認為一般民宅，居民多為在地長者與家庭。

火警地點位於東區豐年里，屬於屋齡偏高的住宅區，不少長者長年居住於此。由於建築結構老舊且密集，一旦起火便難以控制，居民幾乎在睡夢中被驚醒，倉皇逃生。「一打開門都是煙，什麼都來不及拿，只能趕快跑」，有住戶回憶當下情景，語氣仍顫抖不已。

這場突如其來的大火，不僅吞噬房屋，也讓不少人一夕之間失去棲身之所。火勢撲滅後，現場滿目瘡痍，焦黑殘骸與變形鐵皮交錯，空氣中仍瀰漫刺鼻焦味。逃過一劫的居民站在廢墟前，不少人神情茫然，有人紅著眼眶低聲說，「什麼都沒了，不知道接下來要怎麼辦。」

目前災民安置成為首要課題。高齡人口多，安置過程需特別留意生活照護與心理狀況，不只是住的問題，還有他們的安全感。部分住戶已暫時投靠親友，但也有長者與弱勢家庭無處可去，只能仰賴里長與區公所協助安排臨時住所或旅宿。

東區豐年里里長許美英與東區區公所啟動救助安置機制，協助向市府社會處申請災後慰助資源，並持續盤點需求，讓災民能盡快安頓。雖然火勢已滅，但對災民而言，真正的難關才正要開始。這場清晨惡火留下的，不只是燒毀的房屋，更是一群人在驚恐中被迫重新面對生活的起點。

嘉義市東區興業東路一處狹小巷弄清晨發生住宅火警。外界一度誤傳該處為中油員工宿舍，但經查證後確認為一般民宅，居民多為在地長者與家庭。記者魯永明／攝影