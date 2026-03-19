台南中華陸橋「上下橋處」近年釀三死 人本交通：設計殺人

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處過去已發生婦人與大車發生死亡車禍，去年9月女騎士再與大車擦撞身亡，昨天西端上橋處對向下橋處車道再發生砂石車輾斃男騎士；路權協會指出，交通局應建構更安全的慢車道，而不是讓大小車並行情況一再發生。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒指出，昨晚有去看現場，他認為在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，交通局應該建構更安全的慢車道，讓民眾養成習慣不並行的駕駛習慣，而不是車道隨時會消失導致並行的情況發生；這不是遠離大車的問題，是設計殺人的問題。

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華南路的西端上橋處，過去車道設計讓要上橋的機車必須往內鑽進去，十分容易與直行大車發生擦撞；繼2023年61歲楊姓婦人載著孫子與大貨車擦撞，楊婦重創不治，去年9月23日49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，也與大貨車擦撞身亡。

昨天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，一起通行在橋上時，在下橋處發生車禍；台南市消防局昨天下午3時52分接獲報案，東區中華東路陸橋上有砂石車與機車騎士事故，69歲吳姓男騎士卡入砂石車後輪，消防局出動7車14人趕往救援。

救護人員到場，發現騎士已經明顯死亡；由於遺體卡在後輪下，消防人員及車輛無法協助拉出來，警方請大型吊車協助。消防局表示，因砂石車滿載，連大型吊車也施工困難，消防加派特搜隊人車前往協助，直到晚間6時10分，才終於將遺體救出，後續交由員警處理。

台南市警第一分局交通組長劉智豪指出，昨天下午3時50分，一名砂石車駕駛由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向行駛的吳姓男騎士發生擦撞，騎士人車倒地當場傷重不治身亡；警方通知死者家屬到場製作筆錄，後續將報請檢察官相驗，事故原因調查釐清中。

據了解，39歲黃姓砂石車駕駛酒測值為0，警方帶回依過失致死罪偵辦；分局提醒，大車駕駛因車體高大，駕駛應注意視線死角，善用行車視野輔助系統，觀察四周人、車動態，並呼籲其他用路人遠離大車，已確保用路人自身安全。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒指出，在道路設計上，會消失的機慢車道打從一開始就不應該存在，導致大小車會車並行的情況發生。圖／翻攝自Google Maps

昨天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生擦撞車禍，騎士當場遭輾斃。記者袁志豪／翻攝

昨天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生擦撞車禍，騎士當場遭輾斃。記者袁志豪／攝影

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華東路的西端上橋處，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數。記者袁志豪／攝影

昨天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生擦撞車禍，騎士當場遭輾斃。記者袁志豪／攝影