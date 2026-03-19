影／清晨惡火吞噬13戶！嘉義市狹巷連棟木屋陷火海1男燒傷送醫

嘉義市清晨驚傳住宅火警，市區興業東路一處狹小巷弄凌晨4時52分起火，火勢迅速延燒，由於現場多為老舊連棟木造鐵皮屋，加上巷道狹窄，導致火勢一發不可收拾，短時間內波及多戶民宅。

嘉義市政府消防局獲報後，緊急出動20輛消防車、55名警消人員趕赴現場灌救，並同步進行住戶疏散。整起火警共延燒13戶住宅，現場一片焦黑。警消在搶救過程中成功疏散18名住戶，將傷亡降到最低。

火警造成一名約60歲男性受傷，身體約5%燒燙傷，送醫治療後無生命危險。消防人員表示，該區建築多為老舊木造結構，且呈連棟、對向密集排列，一旦起火極易產生「火燒連環效應」，加上巷弄狹小影響搶救動線，讓火勢迅速擴大。

經全力灌救，火勢於清晨6時24分撲滅，未再擴大延燒。消防局初步研判，燃燒迅速主因與建築材質及環境條件有關，至於實際起火原因，仍待火調科人員進一步鑑識釐清。火警發生後，嘉義市政府也派員到場關心受災住戶，啟動安置與慰問機制，協助後續生活所需。此次雖造成多戶受損，但未釀重大傷亡，仍屬不幸中的大幸。

嘉義市清晨驚傳住宅火警，市區興業東路一處狹小巷弄凌晨4時52分起火，火勢迅速延燒，由於現場多為老舊連棟木造鐵皮屋，加上巷道狹窄，導致火勢一發不可收拾，短時間內波及多戶民宅。記者魯永明／攝影

嘉義市清晨驚傳住宅火警，市區興業東路一處狹小巷弄凌晨4時52分起火，火勢迅速延燒，由於現場多為老舊連棟木造鐵皮屋，加上巷道狹窄，導致火勢一發不可收拾，短時間內波及多戶民宅。記者魯永明／攝影

嘉義市清晨驚傳住宅火警，市區興業東路一處狹小巷弄凌晨4時52分起火，火勢迅速延燒，由於現場多為老舊連棟木造鐵皮屋，加上巷道狹窄，導致火勢一發不可收拾，短時間內波及多戶民宅。記者魯永明／攝影