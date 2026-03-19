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影／高雄又傳毒駕肇事！男開車撞樓柱受傷 行人險遭殃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市今天凌晨再發現毒駕肇事車禍，李姓男子駕駛轎車經過苓雅區武廟路，撞上路邊樓柱；車禍前1秒，正好有行人通過在路口，幸他車速不快，否則後果不堪設想。

據了解，今天凌晨1時許，李姓男子（35歲）駕駛韓國現代轎車，沿苓雅區武廟路東向西行駛，經過武廟路與國治路口，突然緩緩偏向，撞上已打烊的飲料店樓柱、車頭受損才停車。

高雄市警苓雅分局接獲車禍通報，立即派員趕赴車禍現場，發現李姓男子受傷，請救護車將他送醫急救，已無大礙。

警方調閱路口監錄系統畫面，發覺李男撞上樓柱的前1秒，正好有1名男子在從樓柱前走斑馬線穿越馬路，幸好李男當時車速不快，行人才沒遭殃，也為行人捏一把冷汗。3月7日晚間在高雄市小港區，曾發生楊姓男子涉嫌毒駕，追撞騎機車的李姓婦人及另一對陳姓母女，造成李婦死亡、陳姓母女受傷。

據警方調查，李男無駕駛執照，經警員警對他酒測，無酒精反應，但是快篩唾液毒品反應，卻檢出二級毒品陽性反應，涉嫌毒駕，在他治療後逮捕他，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方也對他開出毒駕、無照駕駛罰單，合計最高可罰18萬元罰鍰，並吊扣汽車牌照2年。

李姓男子今天凌晨涉嫌毒駕，開車撞路邊樓柱才停車。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨涉嫌毒駕，開車撞路邊樓柱才停車。記者林保光／翻攝

李姓男子今天凌晨涉嫌毒駕，開車撞路邊樓柱才停車。記者林保光／翻攝
李姓男子今天凌晨涉嫌毒駕，開車撞路邊樓柱才停車。記者林保光／翻攝

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