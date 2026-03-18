影／教科書級別實戰經驗傳承 8國搜救人員齊聚屏東特搜

消防員面對複合式災害現場，為深化救災量能，屏東縣消防局特搜大隊邀請美國、日本、韓國等8個國家頂尖搜救人員齊聚屏東特搜大隊基地，引進國際ParatechUniversity救援系統，針對極端災害情境技術交流為期4天，每天約100人次與會，猶如教科書級別實戰傳承。

屏東縣消防局特搜大隊指出，這次國際技術交流中，特別邀請「FAST Board 快速救援板」設計者兼訓練教官Eric Allen，實際操作演練，讓消防員在災害現場能更快速使用。

花蓮消防局分隊長王韋竣說，這場交流機會很難得，有國外資深教官演示重型救援，大車頂升，倒塌建築物等救援，也提出許多不同應用的方式，詳細講解使用原理與注意事項，訓練很充實。

王韋竣說，今天快速救援板訓練，快速救援板當初設計用在火場時拯救受困的消防員，創辦人發明者Eric Allen實際解說，並分享這幾年來快速救援板使用的調整與改變，收穫滿滿。

日本的資深消防教官草場秀幸在日本消防隊工作38年，這是他首次來到台灣，從交流訓練過程中跟大家一起學習。

全球搜救頂尖殿堂「PARATECH UNIVERSITY」跨越半個地球，亞洲首場訓練在屏東縣消防局特搜大隊，消防局表示，屏東特搜基地設施與救援實力獲國際肯定，展現台灣消防與世界頂尖救援體系連結成果，跨國交流訓練，拓展國際視野，了解最新救援技術，強化面對重大與複合型災害的應變與處置能力。

特搜大隊長陳世鴻說，訓練活動多項專業核心課程，包括重型車禍救助與穩定、倒塌建築物支撐系統、重物搬移實務操作，與工具實驗室技術介紹等。

消防局表示，交流從3月16到19日有國際教官與各國菁英參與，期盼未來引進國際資源與多元救援經驗，精進消防救災量能。

這次國際技術交流中，特別邀請「FAST Board 快速救援板」產品設計者兼訓練教官Eric Allen（中間穿黑色衣服者），實際操作演練，讓消防員能更快速使用快速救援板。記者劉星君／攝影