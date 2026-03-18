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影／台南中華陸橋西端上橋處昔釀2死 今東端下橋處砂石車再輾斃男騎士

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處，去年9月女騎士與同向大貨車擦撞身亡，2023年也發生幾乎一樣情況的死亡車禍，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數；今天西端上橋處對向下橋處車道，再發生砂石車輾斃男騎士。

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華南路的西端上橋處，過去車道設計讓要上橋的機車必須往內鑽進去，十分容易與直行大車發生擦撞；繼2023年61歲楊姓婦人載著孫子與大貨車擦撞，楊婦重創不治，去年9月23日49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，也與大貨車擦撞身亡。

今天事故現場是西端上橋處對向由東端上橋的砂石車與機車，一起通行在橋上時，在下橋處發生車禍；台南市消防局今天下午3時52分接獲報案，東區中華東路陸橋上有砂石車與機車騎士事故，一名年約69歲男騎士卡入砂石車後輪，消防局出動7車14人趕往救援。

救護人員到場，發現騎士已經明顯死亡；由於遺體卡在後輪下，消防人員及車輛無法協助拉出來，警方請大型吊車協助；消防局表示，因砂石車滿載，連大型吊車也施工困難，消防加派特搜隊人車前往協助，直到晚間6時10分，才終於將遺體救出，後續交由員警處理。

警方將砂石車司機帶回，並通知死者家屬到場製作筆錄，後續將報請檢察官相驗，至於車禍事故原因尚待釐清。由於稍早正是下班車流尖峰時間，警方封鎖事故砂石車車道，讓消防車與大型吊車作業，也讓中華南路往大同路方向的上橋汽機車只剩下一個車道，通行不易。

今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／翻攝
今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／翻攝

今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／攝影
今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／攝影

台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華東路的西端上橋處，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數。記者袁志豪／攝影
台南市東區中華東路陸橋在大同路與中華東路的西端上橋處，交通局去年10月與議員會勘，擬將上橋處與橋面，調整成相同的車道數。記者袁志豪／攝影

今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／攝影
今天事故現場是由中華東路陸橋東端上橋的砂石車與機車，在下橋處發生車禍。記者袁志豪／攝影

騎士 救護人員 機車騎士

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影／台南中華陸橋西端上橋處昔釀2死 今東端下橋處砂石車再輾斃男騎士

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